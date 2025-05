Vučiću stiglo upozorenje iz Pariza i Berlina: 'Europa neće priznati izbore ako budu pokradeni'

Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stigla su upozorenja iz Francuske i Njemačke. Kako navodi Nova.rs, poslana mu je poruka da rezultati narednih izbora neće biti priznati ukoliko bude krađe. Upozorenje je stiglo preko osoba bliskih Friedrichu Merzu i Emmanuelu Macronu. "S više strana poslana je poruka da Europa, ako izbori budu pokradeni, neće priznati takve izbore, unatoč određenim interesima koji postoje", kazao je izvor za Novu.rs.

Pred Bruxellesom je, napominje Nova.rs, izbor između vrijednosti koje Europa zagovara i interesa vezanih za eksploataciju litija ili francuskih interesa oko nabave Rafalea. Istovremeno, u Srbiji se postavlja pitanje može li studentska lista ostvariti pobjedu pod trenutnim uvjetima. "Izbori su sada glavni fokus", rekao je student Farmaceutskog fakulteta.

"Ne znam je li pobjeda studenata izvjesna ili vjerojatna, ali je definitivno moguća. Rejting SNS-a je u padu i ne može se vratiti na razdoblje prije prvog studenog“, kaže Dušan Spasojević s Fakulteta političkih znanosti. Smatra kako je najveći rizik za opoziciju ako ne uspije zauzeti jasan stav, pa neki izađu na izbore, a neki ne. "Važno je napomenuti da će otežavajuća okolnost biti i to što će lideri opozicijskih stranaka teško kontrolirati situaciju jer to što lideri ne podrže listu ne znači da to neće učiniti lokalni odbori“, navodi Spasojević.

Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, kaže da su studenti pokazali veliku snagu i organiziranost proteklih šest mjeseci. "Međutim, veliko je pitanje je li ta organizacija i ta energija dovoljna da se izbore s mašinerijom vladajuće stranke." Vukadinović kaže da već odavno zagovara ideju jedinstvenog nastupa svih koji se bore protiv režima kako bi se taj režim mogao ugroziti, bilo općim izborima ili općim prosvjedom.

"Mislim da je iz različitih razloga i pod raznim izgovorima izostala ta vrsta sveopće mobilizacije. S druge strane, jasno je da je ona neophodna, a mora biti opća i masovna, da bi se izborilo ili barem suprotstavilo ovoj općoj manipulaciji i svevlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića."

