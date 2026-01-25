Strava kod Jasenovca: U Savi pronađeno beživotno tijelo žene i automobil

Danas oko 15 sati, u mjestu Uštica kod Jasenovca, u rijeci Savi, po ronocima ATJ Lučko pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe kao i automobil, javila je PU sisačko-moslavačka. U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.
Sućut obitelji! Nadam se da neće i ona završiti na popisu Ive Drobilice Valjka Goldsteina.