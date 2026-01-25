Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA NA TERENU

Strava kod Jasenovca: U Savi pronađeno beživotno tijelo žene i automobil

policija
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
25.01.2026.
u 17:56

Policijski očevid je u tijeku

Danas oko 15 sati, u mjestu Uštica kod Jasenovca, u rijeci Savi, po ronocima ATJ Lučko pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe kao i automobil, javila je PU sisačko-moslavačka. U tijeku je policijski očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

Ključne riječi
policija Sava tijelo žene

Komentara 1

Pogledaj Sve
JU
Jure95
18:28 25.01.2026.

Sućut obitelji! Nadam se da neće i ona završiti na popisu Ive Drobilice Valjka Goldsteina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!