Vučić napao hrvatske medije i poručio Hrvatima: 'Ne možete ni sanjati da budete snažniji od Srbije!'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak je odgovarao na pitanja medija, a jedna od tema su bili i hrvatski mediji te nedavni incident na prosvjedu zbog rudnika litija u Srbiji kad je bagerist krenuo prema ljudima na prosvjedu u Šapcu.

- Hrvatski mediji nastavljaju napade na vas - čuje se novinarka na snimci objavljenoj i na Twitteru te dodaje: - Neki mediji u Hrvatskoj idu i korak dalje pa dijele savjete srpskoj opoziciji kako da vas ruši.

VUČIĆ OBJASNIO ŠTA STOJI IZA NAPADA IZ HRVATSKE!



Vučić o podršci iz Hrvatske kriminalcima koji blokiraju saobraćaj u Srbiji:



"Ma sve da dovedu i Plenkovića, i Milanovića i sve njihove novine - oni svi zajedno nisu osvojili glasova koliko sam ja! HRVATE BRINE JAČANJE SRBIJE!" pic.twitter.com/Y0EFj8uug3 — Detektor laži (@LaziDetektor) November 29, 2021

- To što se Hrvata tiče, sve i da dovedu Plenkovića, i Milanovića i sve njihove novine - oni svi zajedno nisu osvojili glasova kao ja. A mržnja koju prosipaju svakoga dana mi govori koliko sam u pravu i koliko dobro radim za Srbiju. Svakoga dana najprljavija kampanja najbrutalnijih laži. Prvo, taj čovjek nikoga nije gazio i nikog nije zgazio. Njega su izubijali. I to vam je ta predstava i to licemjerje najgore vrste - rekao je Vučić.

Objasnio je kako problem nije u spomenutom bageristu kojeg je pak ranije branio s riječima da je kretanje njegovo Ustavno pravo, već je problem prema Vučiću u prosvjednicima te se osvrnuo i na lidera Otvorene građanske platforme Akcija Nebojše Zelenović koji je bio na spomenutom prosvjedu.

- Drugo, taj čovjek nije zaposjeo most strojevima, nego je Zelenović strojevima zaposjeo most pa se pentrao na traktor, pa se popeo na znak. Nisam znao da se onako pentra i da leti kao ptica po znakovima. Kad treba pobjeći od ljudi koji su samo htjeli proći... - naveo je.

Vučić je potom krenuo komentirati hrvatske medije, kao i nedavnu kupovinu 12 višenamjenskih bojnih aviona Rafala zbog čega je u Zagreb došao i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

- A što se Hrvata tiče, oni se sekiraju zbog moje izjave - zato kažu: 'Vučić laje', ovakav, onakav. Što da radite. Da Vučić laje, ne biste vi takve izraze koristili. Nego, izgleda, brinete što sam vam rekao da ni s ovim novim kupovinama i sa svim što ste dobili od Amerikanaca i Nijemaca ne možete ni sanjati da budete snažniji od Srbije. A mi se radujemo vašem uspjehu, mi uopće ne kukamo zbog toga, samo nek vam daju, samo nek vam pomažu. Nikakav problem mi nemamo. Samo nemojte zaustavljati naš razvoj, naše vojske i svega drugoga. Ništa više od toga. A s vama želimo najbolje moguće odnose i nećemo vas vrijeđati na takav način. To je što se Hrvata tiče - rekao je Vučić.

VIDEO: Borbeni avioni preletjeli su Zagreb nekoliko puta tijekom posjeta Macrona