Vučić gubi kompas zbog Kosova, a ne Hrvatske

Bura izazvana istupom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci gdje su Srbi obilježavali Dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u “Oluji”, a u kojem je, među ostalim, usporedio Hrvatsku s Hitlerovom Njemačkom ne jenjava. Ulje na vatru jučer je ponovno dolio sam Vučić, koji je kazao kako odnosi dviju zemalja nisu bili osobito topli i srdačni, “ne zbog odluke Srbije, već zbog permanentnog vođenja politike protiv naše zemlje i protiv našeg naroda”.

Korak natrag u odnosima

– Moja želja za sve boljim odnosima s Hrvatskom ostaje. Neću ih moliti i neću kukati zbog hajki koje vode protiv mene umjesto da dobro pogledaju što su radili. Sve što sam govorio, govorio sam na dostojanstven i pristojan način ne iznoseći ni jednu uvredu. Ne iznoseći fašističke pozdrave, niti bilo što slično – kazao je Vučić.

Dodao je i kako on od razgovora s bilo kim tko dramatično drukčije misli ne bježi, a potom krenuo i u obranu Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a koji je u Bačkoj Palanci i sam slušao Vučićev govor.

– Na ovu hajku i harangu u hrvatskim medijima protiv mene odgovaram mirnoćom i s osmijehom. Samo da ne vode hajku i harangu protiv Pupovca, jer mi nije on pisao govor u Bačkoj Palanci – kazao je Vučić i dodao kako bi ponovio sve iz tog govora i da bi ga vjerojatno i dopunio da je “unaprijed mogao znati” kako će izgledati proslava “Oluje” dan poslije u Kninu.

Nakon Vučića i srpska premijerka Ana Brnabić dala je “svoj doprinos” pogoršanju odnosa.

– Pažljivo sam slušala Vučićev govor i ni u jednom trenutku nisam vidjela ništa problematično u njemu. Čini mi se da hrvatski državni vrh pokušava potpuno izvrnuti istinu i prikazati kako je crno bijelo i obrnuto, bijelo crno – kazala je Brnabić za B92.

Nema sumnje da su sve ove izjave korak natrag u hrvatsko-srpskim odnosima koji su ionako bili poprilično narušeni. Smatra to i jedan visoki dužnosnik HDZ-a koji drži da je Vučić svojim zadnjim istupima učinio golem korak unatrag u odnosima dviju država. Pogotovo u odnosu na 2016. godinu kada su, kaže, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i Vučić definirali otvorena pitanja između dvije zemlje i mehanizme za njihovo rješavanje.

Naš izvor iz HDZ-a kaže i kako je Vučić posljednjih dana američkom, izraelskom i crnogorskom prisutnošću na proslavi Oluje dobio snažnu poruku, a uskoro bi mogao dobiti još jednu, i to Njemačke, čijoj se kancelarki Angeli Merkel posljednje Vučićeve izjave nisu svidjele.

– On je sigurno oslabio svoju poziciju prema Njemačkoj – kaže visokopozicionirani izvor iz HDZ-a, koji drži i da su Vučićevi zadnji istupi vođeni i činjenicom da ga čekaju teške odluke koje se tiču Kosova – kaže izvor iz HDZ-a.

Sličnog je mišljenja i politički analitičar Žarko Puhovski.

– Vučićev istup ne doživljavam kao neki veliki ispad s obzirom na to da, osim riječi holokaust, sve drugo što je rekao spada u njegovu rutinu. Mislim da je to učinio promišljeno i to zbog Kosova oko kojeg se očito nešto događa – smatra Puhovski.

‘Znao da ne ide na ćevapčiće’

Bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor ističe kako situacija oko odnosa sa Srbijom nikada nije bila grotesknija. Podsjeća na činjenicu da su Vučićeva stajališta poznata još od 1995. godine i da ga je, unatoč tomu, bez njegove osobne isprike za sve što je radio i govorio u Glini, predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović svejedno pozvala u Hrvatsku u službeni posjet koji se i dogodio u veljači ove godine.

– Vučić je jedini državnik u Europi obilježen ratnim događanjima i on bez osobne isprike nije trebao biti pozvan. Ali je pozvan te je čašćen i slavljen iako je Hrvatsku vrijeđao i u Hrvatskoj – kaže Kosor.

Kosor smatra i da je Hrvatska nakon Vučićeva najnovijeg ispada trebala povući veleposlanika iz Beograda na konzultacije. Bila bi to, kaže, primjerena politička poruka s obzirom na situaciju, ali je izostala. Kao što su, dodaje, izostali i snažni prigovori “velikih domoljuba” iz HDZ-a i vladajuće koalicije, pa i hrvatskih branitelja na činjenicu da je M. Pupovac slušao sporni govor i nije reagirao.

– Pupovac je presudan u održavanju ove Vlade i zbog toga svi u njoj računaju da će se ovaj ispad vrlo brzo zaboraviti – kaže Kosor i dodaje kako bi premijer s Pupovcem svakako trebao obaviti razgovor na tu temu jer je on vlast u Hrvatskoj i morao je reagirati na licu mjesta na izrečeno.

I visoki dužnosnik HDZ-a s kojim smo razgovarali kaže kako je cijeli slučaj doveo do pritiska na vlast u Hrvatskoj i kako je Milorad Pupovac trebao biti lukaviji i informiraniji te poziv da bude prisutan na Danu sjećanja u Bačkoj Palanci odbiti ili “dobiti povišenu temperaturu jer je morao znati da ga ne zovu na ćevapčiće”.

