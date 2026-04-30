EMOTIVNI POSJET NEW YORKU

Kralj Charles i Camilla na mjestu užasa: Položili bijele ruže za žrtve 11. rujna, poslali snažnu poruku

Marijeta Nekić/Hina
30.04.2026.
u 03:00

Kralj i kraljica položili su buket bijelih ruža na rub južnog bazena. Pridružio im se medijski mogul i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, predsjednik memorijalnog muzeja 11. rujna

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla napisali su u srijedu da "izražavaju trajnu solidarnost s američkim narodom" dok su odavali počast poginulima u terorističkim napadima 11. rujna 2001. Riječi sućuti stajale su u poruci u čast tisuća ljudi koji su u New Yorku izgubili živote prije gotovo 25 godina.

"Odajemo počast onima koji su tragično izgubili živote 11. rujna 2001. Izražavamo trajnu solidarnost s američkim narodom i suosjećamo s njihovim gubitkom", napisao je britanski kralj. Poginulima je podignuto spomen-obilježje "Odraz odsutnosti" - dvostruki vodopadi na mjestu sjevernog i južnog tornja Svjetskog trgovačkog centra koji su se urušili u terorističkim napadima.

Kralj i kraljica položili su buket bijelih ruža na rub južnog bazena. Pridružio im se medijski mogul i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, predsjednik memorijalnog muzeja 11. rujna. Oko slapova nalaze se imena žrtava napada 11. rujna i bombaškog napada na Svjetski trgovački centar 1993. godine.

NIŠTA NIJE SLUČAJNO Trumpova skrivena strast konačno razotkrivena: Sve je počelo s krunidbom kraljice Elizabete
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
10
POTPUNI RASPAD U KONGRESU

Trumpov miljenik bjesnio, vikao na zastupnike i bježao od odgovora: 'Gledati ovo je zastrašujuće'

Na kraju analize Holly Baxter zaključuje da je saslušanje pokazalo Hegsetha kao defenzivnog i nestabilnog dužnosnika koji teško podnosi ozbiljno propitivanje te izbjegava govoriti o konkretnim posljedicama svojih odluka. Iako je dio javnosti, piše autorica, možda uživao gledajući njegov neugodan nastup, šira slika je mnogo ozbiljnija: riječ je o čovjeku koji vodi Pentagon u vrijeme velikih globalnih kriza.

