Vučić gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića želio na čelu svoje vlade

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je mandat za sastav nove srbijanske vlade povjerio beogradskom liječniku i profesoru beogradskog Medicinskog fakulteta Đuri Macutu. Riječ je o pomalo iznenađujućoj odluci, s obzirom na to da je Macut u široj javnosti posve nepoznat. Naime, ranije se špekuliralo o puno zvučnijim izvanstranačkim imenima, pa i iz inozemstva, iz redova srpske dijaspore, što je bio jedan od Vučićevih pokušaja ublažavanja napetosti i stvaranja privida normalizacije političkih prilika u zemlji, koja se suočava s dubokom političkom i društvenom krizom nakon novosadske tragedije, u kojoj je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Iako nema političkog iskustva, Macut je jedan od članova inicijativnog odbora svenarodnog Vučićevog Pokreta za narod i državu, koji predstavlja još jedan pokušaj Vučićevog odgovora na sve šire nezadovoljstvo njegovom autokratskom vladavinom, tako da ga ne možemo smatrati izvanstranačkim kadrom.

Macut, međutim, nije bio prvi Vučićev izbor. Među potencijalnim kandidatima za relativno nevažnu i marionetsku poziciju u Vučićevom režimu spominjalo se i ime uglednog američkog ekonomista srpskih korijena Branka Milanovića, koji je takvu mogućnost transparentno i nedvosmisleno odmah ocijenio "besmislenom". Međutim, sam Vučić je – premda to nije baš uobičajeno – otkrio da je o toj funkciji razgovarao i sa "svojim prijateljem" Zoranom Jankovićem, gradonačelnikom Ljubljane. - Pitao sam ga kako bi se želio angažirati. Odgovorio mi je da njegov gradonačelnički mandat traje do 3. listopada. Janković je rođen u Srbiji i ima srpsko državljanstvo - objasnio je Vučić i dodao da se s Jankovićem dogovorio da bude jedan od ključnih ljudi iz inozemstva koji će pomoći oko organizacije izložbe Expo 2027, koju Vučić smatra krunom svoje vladavine, dok opozicija poziva na otkazivanje Expoa zbog korupcije i zloupotrebe projekta u propagandne svrhe.

- Volio bih da on bude glavni, a da mu ja pomažem - kazao je Vučić o Jankoviću, najavljujući da se na nekim budućim izborima može očekivati "i više od njegove savjetničke uloge". Iako nije tajna da su Vučić i Janković dugo politički saveznici i prijatelji, Vučićeva otvorenost ipak iznenađuje, s obzirom na to da se time povećava pritisak na Jankovića. Janković se prije nekoliko mjeseci suočio s brojnim kritikama nakon što je poslao javno pismo Vučiću, u kojem ga je pozvao da ustraje kao predsjednik Srbije i ne dopusti da ga pritisci pokolebaju u izgradnji moćne, neovisne i razvijene Srbije. Jankovićevu bezrezervnu potporu Vučiću u jeku studentskih prosvjeda kritizirali su skoro svi u Sloveniji, od premijera Roberta Goloba do bivšeg slovenskog predsjednika Milana Kučana, koji je pismo ocijenio Jankovićevom političkom pogreškom. Međutim, Janković se odbio ograditi od svog pisma, kazavši da čvrsto stoji iza svojih riječi, a svoje je pismo zaključio znakovitom porukom Vučiću da mu stoji na raspolaganju.

Ovo nije bila prva Vučićeva ponuda Jankoviću, koji je na gradonačelničkoj funkciji u Ljubljani neprekidno od sada već davne 2006. Vučić je Jankoviću prije tri godine ponudio i položaj gradonačelnika Beograda. Najnovija Vučićeva ponuda Jankoviću, prema mišljenju bivšeg slovenskog europarlamentarca i analitičara Klemena Grošelja, otvara "prilično neugodna pitanja o utjecaju Vučićevog režima na slovensku politiku".