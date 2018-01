Vučić: Odluka o Kosovu za 2,5 mjeseci

Sada kada Srbija polako ispunjava uvjete za pristupanje EU, polako se bliži dan kada će morati donijeti odluku o rješavanju granice s Kosovom, a samim time i o priznanju Kosova kao neovisne države.

Svjesni su toga i srbijanski čelnici pa je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji odlučuje o svemu unatoč svojim zakonskim ovlastima, u nekoliko navrata već je rekao da će odluku o tom gorućem pitanju donijeti za od dva do dva i pol mjeseca.

I veleposlanik Francuske u Beogradu Frederik Mondoloni, države koja ja Srbiji tradicionalna saveznica, jasno je poručio da Francuska bez ikakva dvoumljenja podržava nastojanje Srbije da postane članica EU, ali i da Vučić i srbijanska vlada znaju da integracije Srbije u EU neće biti bez sporazuma o Kosovu.

Koliko je pitanje Kosova ozbiljno i koliko vlasti strahuju od mogućih posljedica, govori i to da je Vučić najavio da će o tim pitanjima vjerojatno odlučivati građani Srbije putem referenduma. Ipak, ako tko može donijeti tu sudbonosnu odluku za Srbiju, to može učiniti samo Vučić koji ima više od 50 posto podrške građana države. Odluka će umnogome ovisiti i o stavu Srpske pravoslavne crkve. Blic piše da je šest vladika SPC-a zatražilo od Sinoda da zakaže Sabor SPC-a da bi Crkva zauzela jedinstven stav o kosovskom pitanju. Jedan od vladika SPC-a rekao je da zahtjev za održavanje Sabora nije ni za ni protiv Vučića te da je to prirodan slijed na situaciju u kojoj se nalazi Srbija.

– Crkva mora biti jedinstvena u stavu koja je to granica do koje idemo – rekao je vladika SPC-a.