Vrludavi Modi: Zmaj i slon još ne plešu. Samo se gledaju sa suprotnih strana sobe i pokušavaju procijeniti

Šefovi Indije, Kine i Rusije sastali su se početkom tjedna na summitu Shanghai Cooperation Organisation, najvećem u 24-godišnjoj povijesti te euroazijske sigurnosne organizacije, koji je okupio više od dvadeset država, među kojima su Iran, Kazahstan, Kirgistan, Bjelorusija i Pakistan. "Svijet je ušao u novo razdoblje burnih promjena, a globalno upravljanje nalazi se na novom raskrižju. Moramo se čvrsto suprotstaviti hegemonizmu i politici sile i odlučiti se za pravi multilateralizam", rekao je kineski predsjednik na skupu s kojeg je vjerojatno najvažnija vijest da mu se odazvao premijer Indije.