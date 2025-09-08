Naši Portali
TRUMPOVE CARINE GURAJU INDIJU AUTOKRACIJI

Vrludavi Modi: Zmaj i slon još ne plešu. Samo se gledaju sa suprotnih strana sobe i pokušavaju procijeniti

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
08.09.2025.
u 14:54

U Kini se držao za ruke s Putinom i Xijem, što se činilo nezamislivim

Šefovi Indije, Kine i Rusije sastali su se početkom tjedna na summitu Shanghai Cooperation Organisation, najvećem u 24-godišnjoj povijesti te euroazijske sigurnosne organizacije, koji je okupio više od dvadeset država, među kojima su Iran, Kazahstan, Kirgistan, Bjelorusija i Pakistan. "Svijet je ušao u novo razdoblje burnih promjena, a globalno upravljanje nalazi se na novom raskrižju. Moramo se čvrsto suprotstaviti hegemonizmu i politici sile i odlučiti se za pravi multilateralizam", rekao je kineski predsjednik na skupu s kojeg je vjerojatno najvažnija vijest da mu se odazvao premijer Indije.

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Luxer
15:49 08.09.2025.

Što god Indija proizvodi kina to ne treba jer i oni to sami rade jedino treba zapad

