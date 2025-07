Vrličani još ne vjeruju da stoka ugiba od bedrenice: 'Situacija je "lud, zbunjen, nenormalan"'

Mogu oni sad govoriti što hoće, ali ja u bedrenicu i dalje ne vjerujem, inače bih i sam obolio. A i nije uginulo nijedno tele – kaže nam stočar Nikola Turudić iz Maovica, koji je sa dvojicom sinova, prije nego što su počela uginuća na vrličkom području imao oko 200 goveda. Do jučer ih je 17 ispratio u kafileriju, zadnje je uginulo prije četiri dana, nakon cijepljenja, a prvi potvrđeni slučaj, 18. srpnja, došao je upravo s njihova imanja.

Bio je to, podsjetimo, 13. u nizu pregledanih uzoraka pregledanih u Hrvatskom veterinarskom institutu (HVI) – svi prethodni su bili negativni. HVI je nakon toga do jučer imao već 40 potvrda bedrenice, no Nikola smatra kako je sve to predstava za javnost jer se i dalje ne znaju uzroci uginuća u njegovu kraju.

– Situacija je "lud, zbunjen, nenormalan" – komentira Nikola, ističući kako će i on ići na jučer najavljeni poslijepodnevni sastanak ministra Davida Vlajčića s vrličkim stočarima, "taman da ga i vrati". Morat će mu, kaže, objasniti kako to da se 11 dana govorilo stočarima da nema zaraze, pa ni bedrenice, na 12 uzorkovanih goveda je nije bilo, ali na 13-om je potvrđena. – Drugo pitanje za ministra je: tko će sad kupovati moje krave – ljuti se Nikola i dodaje kako nakon svega ne vjeruje ni sebi, a kamoli institucijama.

– Riječ je o nekom drugom virusu ili bakteriji, možda i nekom otrovu, samo želim istinu – poručuje Nikola, kojemu je čudno što je i prvi slučaj plavog jezika potvrđen baš na kravi u Vuletićima koja je uginula od bedrenice. – Kako gore na istoku ubijaju zdrave svinje, tako hoće ubiti i nas. Netko ima veliki interes za uvoz, ništa više – ustvrdio je. Iz HVI-ja jučer su kazali kako do jučer zaprimili 83 uzorka uginulih životinja, od kojih su 63 bila pogodna za bakteriološku obradu. Uz 40 pozitivnih, još su četiri životinje u postupku obrade.

A sve je više i potvrđenih slučajeva na afričku svinjsku kugu (ASK) u Baranji, zbog koje je na području Općine Jagodnjak i dalje opsadno stanje, provode se masovna usmrćenja svinja, a na brojnim su gospodarstvima utvrđeni i biosigurnosni propusti. U posljednja dva dana ondje su zabilježena i još dva slučaja ASK-a, te po jedan u Aljmašu i Dalju. U Aljmašu je pozitivna bila krmača koja je pobacila i pobudila sumnju, a Dalju je jedna svinja uginula.

Iz Ministarstva poljoprivrede upozoravaju i na nedavne slučajeve ASK-a kod četiri uginule divlje svinje, pronađene na obali Dunava, uz rub šume Porić, te navode da je Srbija prekjučer prijavila čak 51 izbijanje ASK-a, uglavnom u Mačvanskom području, uz Dunav. Doneseno je tako još jedno rješenje o određivanju zone zaštite i nadziranja – ovoga puta u naseljima na području Općine Erdut. Naglašava se potreba dosljedne i stroge primjene propisanih mjera biosigurnosti u cjelokupnom proizvodnom procesu te svakodnevno promatranje stanja životinja.