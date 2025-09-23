Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Poslušaj
Prijavi grešku
KIŠA POSVUDA

DHMZ podigao razinu upozorenja, za ovu regiju za sutra upaljen crveni alarm: 'Vrijeme je izuzetno opasno!'

Foto: PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 20:40

U cijeloj zemlji bit će promjenljivo i pretežno oblačno, s povremenim kišama i pljuskovima, a lokalno i grmljavinom. Na Jadranu i u priobalju oborine će biti češće i lokalno obilne, a u drugom dijelu dana moguća su i nevremena, osobito na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji

Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku, a vrhunac očekujemo sutra. DHMZ je u utorak promijenio razine upozorenja pa je tako riječka regija po novoj karti u crvenom. Za to područje crveno upozorenje izdano je zbog izuzetno obilnih kiša, s količinom oborine većom od 150 mm, što predstavlja ozbiljan rizik od poplava, oštećenja imovine i prekida u opskrbi energijom, komunikacijskim mrežama i vodom. DHMZ je to objavio i na X-u. "Sukladno najnovijim prognostičkim materijalima sutrašnje upozorenje na kišu za RIJEČKU regiju podignuto je na crvenu razinu:  Vrijeme je izuzetno opasno!", upozorili su.

U cijeloj zemlji bit će promjenljivo i pretežno oblačno, s povremenim kišama i pljuskovima, a lokalno i grmljavinom. Na Jadranu i u priobalju oborine će biti češće i lokalno obilne, a u drugom dijelu dana moguća su i nevremena, osobito na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dok na sjevernom Jadranu može biti umjeren do jak istočni vjetar, a na jugu povremeno jugo. Temperature zraka će biti između 12 i 17°C u unutrašnjosti te oko 17°C na moru, dok će najviša dnevna temperatura biti od 20 do 25°C, uz nešto niže temperature u središnjoj Hrvatskoj.

U gospićkoj, kninskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji na snazi su narančasta upozorenja zbog mogućnosti lokalno obilnih kiša s količinom oborine većom od 60-70 mm, uz mogućnost poplava i oštećenja imovine, te smanjenje vidljivosti i teškoće u prometu. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji izdana su i žuta upozorenja zbog jakog vjetra, s mogućim opasnostima za manja plovila.

U cijelosti, vrijeme će biti vrlo promjenjivo, s mogućnošću ozbiljnih vremenskih nepogoda, osobito na Jadranu, gdje se očekuju pljuskovi, grmljavina i jaka bure i juga. Preporučuje se oprez, osobito u područjima s crvenim i narančastim upozorenjima.

   FOTO/VIDEO Peh za pehom: Melaniji i Donaldu Trumpu stale pokretne stepenice, zakazao i blesimetar: Pogledajte bračni par u UN-u
1/16
Ključne riječi
meteoalarm vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još