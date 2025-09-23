DHMZ podigao razinu upozorenja, za ovu regiju za sutra upaljen crveni alarm: 'Vrijeme je izuzetno opasno!'

Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku, a vrhunac očekujemo sutra. DHMZ je u utorak promijenio razine upozorenja pa je tako riječka regija po novoj karti u crvenom. Za to područje crveno upozorenje izdano je zbog izuzetno obilnih kiša, s količinom oborine većom od 150 mm, što predstavlja ozbiljan rizik od poplava, oštećenja imovine i prekida u opskrbi energijom, komunikacijskim mrežama i vodom. DHMZ je to objavio i na X-u. "Sukladno najnovijim prognostičkim materijalima sutrašnje upozorenje na kišu za RIJEČKU regiju podignuto je na crvenu razinu: Vrijeme je izuzetno opasno!", upozorili su.

— DHMZ (@DHMZ_HR) September 23, 2025

U cijeloj zemlji bit će promjenljivo i pretežno oblačno, s povremenim kišama i pljuskovima, a lokalno i grmljavinom. Na Jadranu i u priobalju oborine će biti češće i lokalno obilne, a u drugom dijelu dana moguća su i nevremena, osobito na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dok na sjevernom Jadranu može biti umjeren do jak istočni vjetar, a na jugu povremeno jugo. Temperature zraka će biti između 12 i 17°C u unutrašnjosti te oko 17°C na moru, dok će najviša dnevna temperatura biti od 20 do 25°C, uz nešto niže temperature u središnjoj Hrvatskoj.

U gospićkoj, kninskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji na snazi su narančasta upozorenja zbog mogućnosti lokalno obilnih kiša s količinom oborine većom od 60-70 mm, uz mogućnost poplava i oštećenja imovine, te smanjenje vidljivosti i teškoće u prometu. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji izdana su i žuta upozorenja zbog jakog vjetra, s mogućim opasnostima za manja plovila.

U cijelosti, vrijeme će biti vrlo promjenjivo, s mogućnošću ozbiljnih vremenskih nepogoda, osobito na Jadranu, gdje se očekuju pljuskovi, grmljavina i jaka bure i juga. Preporučuje se oprez, osobito u područjima s crvenim i narančastim upozorenjima.