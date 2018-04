Vrh HDZ-a tvrdi da je miran unatoč bojkotu svojih 17 zastupnika

Dva su ključna pitanja za Andreja Plenkovića nakon jučerašnjeg raskola u HDZ-u na glasanju o Istanbulskoj konvenciji; kako podebljati parlamentarnu većinu i kako nastaviti voditi HDZ nakon što je 20 zastupnika iz HDZ-ove većine opstruiralo glasanje o Konvenciji.

Prvo, jučer se pokazalo da se baš nitko u vladajućoj koaliciji ne smije razboljeti, nakon što je većinu napustio Hrastov Zekanović jer je zastupnica HDZ-a Željka Josić dignuta s rodiljskog dopusta kako bi spasila kvorum i potrebnu većinu (76) jer je zbog bolesti bio odsutan manjinac Furio Radin. Dakle, Plenković mora pokušati pridobiti nove partnere, a u kuloarima se priča da se razgovori navodno obavljaju s pojedinim zastupnicima HSS-a.

Ta informacija ne treba čuditi jer Krešo Beljak (premda HDZ ne razgovara s njim, nego njegovim zastupnicima), šef HSS-a, očajnički traži drugo rješenje za svoju stranku jer su sve glasnije informacije da bi SDP mogao na iduće izbore izaći sam. Upravo u koaliciji sa SDP-om HSS je dobio pet mandata. Za vjerovati je da će Plenković mrežu baciti i šire od HSS-a, međutim pitanje je tko se još sve u nju može upecati.

“Ne razumiju, ali naučit će”

Drugo, koliko god Plenkovićeva ekipa tvrdila da se ništa dramatično nije dogodilo, ipak je činjenica da je 17 HDZ-ovaca (ako ne računamo tri partnera iz većine) sabotiralo glasanje o Istanbulskoj. To se na takav način nijednom šefu HDZ-a dosad nije dogodilo. Premda je od početka bilo jasno da namjera te 17-orke nije bila rušiti Plenkovića jer je u istom danu HDZ-ova većina odbila zahtjev oporbe za opoziv ministrice Dalić, šefu HDZ-a ipak je poslana jasna poruka da se dio stranke ne slaže s njegovom politikom.

Kako Plenković može riješiti tu situaciju? Sam je već na stranačkim tijelima najavljivao da će on srušiti Vladu, ako je to ideja oponenata Istanbulskoj, ali onda na novim listama neće biti pola HDZ-ovaca. I to je u ovoj situaciji, zapravo, jedini način na koji bi se Plenković mogao obračunati sa stranačkom oporbom. Plenković nema drugog manevarskog prostora jer zbog tijesne većine u Saboru ne može si dozvoliti penalizaciju zastupnika, a kamoli (a to ni nije njegov stil) izbacivanje iz HDZ-a. Čak i neki koalicijski partneri neslužbeno kažu da će Plenkoviću savjetovati izvanredne izbore na jesen.

– Vlada s tijesnom većinom i s oporbom u HDZ-u ne može ništa – komentirao je jedan HDZ-ov partner. I dio sugovornika u HDZ-u smatra da su izbori jedino rješenje, dok drugi dio smatra da od toga neće biti ništa jer bi se rušenje Vlade kosilo sa svime što je Plenković dosad radio i govorio. Iz vrha HDZ-a nema odgovora koji su planovi za razrješenje svojevrsne krize u stranci.

Hoće li smijeniti Stiera?

– Idemo mirno dalje. Radimo sustavno i ostvarujemo ciljeve. Neki to ne razumiju, ali naučit će. I ovih 20 zastupnika bilo je u našim kalkulacijama – poručio je izvor iz vrha HDZ-a blizak Plenkoviću. Jučer nije bilo odgovora hoće li Davor Ivo Stier biti smijenjen s mjesta političkog tajnika, što mu je Plenković ranije najavio nakon što se opredijelio protiv Istanbulske...