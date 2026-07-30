Šibenik spreman za dolazak električnih autobusa: Izgrađeno 12 punionica na kolodvoru

Šibenik je napravio važan korak prema zelenijem javnom prijevozu. Na Autobusnom kolodvoru završena je izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa, čime su stvoreni svi preduvjeti za dolazak nove flote vozila.

Uspješan završetak radova obilježen je u srijedu na završnoj konferenciji projekta „Izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa na području grada Šibenika“. U sklopu projekta izvođač KONČAR izgradio je 12 punjačkih mjesta, smještenih tako da omogućuju punjenje na svih 12 perona te novu transformatorsku stanicu koja će osiguravati potrebnu električnu energiju za punjenje autobusa.

- Ovim ulaganjem smanjit će se emisije stakleničkih plinova i razina buke te rasteretiti prometna mreža smanjenjem ovisnosti građana o osobnim automobilima. Izgrađena infrastruktura važan je preduvjet za dolazak električnih autobusa koji će građanima ponuditi tiši, ekološki prihvatljiviji i suvremeniji način prijevoza, rekao je Goran Bulat, direktor Gradskog parkinga, nositelja projekta.

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Bulat je zahvalio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Šibeniku i njihovom Upravnom odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Šibensko-kninskoj županiji, te svom timu koji je napravio pravu renesansu šibenskog javnog gradskog prijevoza.

- Izgradili smo potpuno novi sustav - od modernog voznog parka, uređenih autobusnih stajališta, uniformiranog osoblja do displeja i mobilne aplikacije koja građanima olakšava svakodnevno korištenje prijevoza. Već u prvoj godini premašili smo milijun prevezenih putnika, što je dvostruko više nego prije uvođenja novog sustava, a broj korisnika iz godine u godinu raste. Posebno nas veseli što dobivamo sve više pohvala putnika jer javni prijevoz nisu samo autobusi i infrastruktura, nego prije svega ljudi jer on povezuje zajednicu, rekao je Ivan Kundid, rukovoditelj sektora javnog gradskog prijevoza u Gradskom parkingu.

Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik gradonačelnika Šibenika Danijel Mileta zahvalio je svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi projekta, istaknuvši kako se razvoj grada ostvaruje korak po korak.

– Razvoj grada nalik je slaganju lego-kockica. Svaki projekt predstavlja jednu važnu kockicu koja gradi cjelinu. Ovaj projekt jedna je od njih i važan je dio stvaranja modernog i održivog Šibenika. Paralelno pripremamo dokumentaciju i provodimo niz drugih razvojnih projekata koji će dodatno podići kvalitetu života naših građana, rekao je Mileta.

Foto: Ustupljena fotografija

Šibensko-kninski župan Paško Rakić naglasio je kako je kvalitetan javni prijevoz jedan od ključnih preduvjeta razvoja svakog grada.

– Svi smo svakodnevno vezani uz promet i prijevoz. Ulaganjima u novi sustav građanima je vraćeno povjerenje u autobusni prijevoz i pokazano da se na njega mogu osloniti. Novi autobusi i nova infrastruktura nisu važni samo zbog kvalitetnije usluge, već i zbog slike koju zajedno stvaramo o Šibeniku, Šibensko-kninskoj županiji i Hrvatskoj kao modernoj, održivoj i odgovornoj sredini, poručio je župan Šibensko-kninske županije.

Foto: Ustupljena fotografija

Proizvodnja električnih autobusa pri samom je završetku te da se njihova otprema prema Šibeniku očekuje tijekom sljedećih mjesec dana. Nakon transporta, tehničkog pregleda, registracije i edukacije vozača, već bi ove jeseni trebali biti uključeni u promet. Šibenik ih dočekuje potpuno spreman - infrastruktura za punjenje u potpunosti je završena i spremna za korištenje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.656.546,25 EUR, od čega je 1.325.237,00 EUR osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

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