Tri Bugarke harale Dubrovnikom: Krale turistima novčanike i praznile bankovne račune

Dubrovačka policija dovršila je opsežno kriminalističko istraživanje nad trima državljankama Bugarske u dobi od 23, 25 i 27 godina koje se sumnjiči za više kaznenih djela krađe i računalne prijevare počinjenih na štetu domaćih i stranih državljana.

Prema policijskim navodima, osumnjičene su tijekom srpnja na području stare gradske jezgre i šireg centra Dubrovnika zajednički iskorištavale velike turističke gužve. Pratile su prolaznike te im iz zatvorenih ruksaka i torbi neopaženo krale novčanike s novcem, osobnim dokumentima, nakitom i bankovnim karticama.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je sedam kaznenih djela krađe na štetu državljana Tajvana, Ukrajine, Hrvatske, Australije, Japana i Indije. Materijalna šteta nastala krađama procijenjena je na 4.950 eura. Policija sumnja da su osumnjičene nakon krađa iskoristile podatke s ukradenih bankovnih kartica te putem interneta izvršile više neovlaštenih transakcija. Na taj su način, u tri slučaja računalne prijevare, pribavile dodatnih 9.241 euro na štetu državljana Tajvana i Australije.

U još jednom slučaju banka je pravodobno blokirala pokušaj transakcije vrijedan 13.340 eura, čime je spriječena znatno veća financijska šteta. Ukupna materijalna šteta iznosi 14.191 euro, a protiv triju bugarskih državljanki podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ponovno je pozvala građane i turiste na pojačan oprez, posebno na frekventnim lokacijama. Građanima savjetuju da ruksake i torbe drže zatvorenima i pod nadzorom te da u slučaju gubitka ili krađe bankovne kartice odmah kontaktiraju svoju banku radi njezine blokade.

Iz policije ističu kako su ovim kriminalističkim istraživanjem, nakon ranije razriješenih provala u stanove i slučajeva postavljanja skimming uređaja na bankomate, rasvijetljena gotovo sva teža imovinska kaznena djela počinjena na području Dubrovnika tijekom lipnja i srpnja.