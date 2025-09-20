Krenulo je s pokretom #MeToo i pretvorilo se u širi fenomen "otkazivanja", odnosno ekskomuniciranja nepoželjnih javnih figura iz internetskog i stvarnog svijeta. Nakon hollywoodskih seksualnih predatora i nasilnika, od kojih se branilo bivše i potencijalne nove žrtve u filmskoj i drugim industrijama, diljem svijeta "otkazani" su i ljudi mrzilačkih, a kasnije samo nepopularnih, često konzervativnih mišljenja. Da citiram Donalda Trumpa, "woke virus proširio se svijetom".
PADAJU REKORDI
FOTO Idete na Oktoberfest? Evo koliko stoji krigla piva, voda iz slavine, pola pilića, svinjsko pečenje...
PRODAJE SE
FOTO Stan na ekskluzivnoj lokaciji u Zagrebu: Ima terasu od 21 kvadrata s koje se pruža predivan pogled
2
ŠALŠA DOBA GODINE
FOTO Doris Pinčić Guberović pokazala nesvakidašnji plod rada na kojem bi joj pozavidjeli mnogi
Mit razbijen