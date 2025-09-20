Krenulo je s pokretom #MeToo i pretvorilo se u širi fenomen "otkazivanja", odnosno ekskomuniciranja nepoželjnih javnih figura iz internetskog i stvarnog svijeta. Nakon hollywoodskih seksualnih predatora i nasilnika, od kojih se branilo bivše i potencijalne nove žrtve u filmskoj i drugim industrijama, diljem svijeta "otkazani" su i ljudi mrzilačkih, a kasnije samo nepopularnih, često konzervativnih mišljenja. Da citiram Donalda Trumpa, "woke virus proširio se svijetom".



