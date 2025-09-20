Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
20.09.2025. u 08:59

Otkazivanje emisija Jimmyja Kimmela i Stephena Colberta u Americi, kao i festivala u Hrvatskoj, naznaka je novih-starih vjetrova

Krenulo je s pokretom #MeToo i pretvorilo se u širi fenomen "otkazivanja", odnosno ekskomuniciranja nepoželjnih javnih figura iz internetskog i stvarnog svijeta. Nakon hollywoodskih seksualnih predatora i nasilnika, od kojih se branilo bivše i potencijalne nove žrtve u filmskoj i drugim industrijama, diljem svijeta "otkazani" su i ljudi mrzilačkih, a kasnije samo nepopularnih, često konzervativnih mišljenja. Da citiram Donalda Trumpa, "woke virus proširio se svijetom".

Ključne riječi
Charlie Kirk Donald Trump Stephen Colbert Jimmy Kimmel cancel kultura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još