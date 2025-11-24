Vraća li Putin Staljina ili Staljingrad? Ruska je to verzija 'ustaša i partizana'

Nakon posljednjih mjeseci u kojima je cijela hrvatska politička scena povukla ručnu i potpuno zaustavila automobil kako bi se mogla vratiti u neka prošla vremena, prema davnim političkim bitkama, zanimljivo je vidjeti imaju li i druge zemlje slične probleme. Muče li Amerikance, Francuze ili Grke pitanja o prošlosti jednako snažno kao što muče Hrvate? Na prvi, a zatim i drugi i treći pogled, odgovor mora biti: Ne! Hrvatska valjda mora biti svjetski rekorder po vraćanju u prošlost. Ovo je zemlja u kojoj se čini da je vrijeme potpuno stalo, u kojoj su "ustaše i partizani" jedina tema koja bilo koga zanima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentira stihove pjesme "Čavoglave", neki u SDP-u sanjare o povratku trga Josipa Broza Tita u Zagrebu.