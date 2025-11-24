Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Vraća li Putin Staljina ili Staljingrad? Ruska je to verzija 'ustaša i partizana'

24.11.2025. u 15:24

U pariškoj podzemnoj željeznici još postoji stanica Staljingrad pa zašto se tom gradu ne bi vratilo to "slavno" ime, misle mnogi Rusi. Putin je naredio izgradnju ledolomca pod nazivom "Staljingrad"

Nakon posljednjih mjeseci u kojima je cijela hrvatska politička scena povukla ručnu i potpuno zaustavila automobil kako bi se mogla vratiti u neka prošla vremena, prema davnim političkim bitkama, zanimljivo je vidjeti imaju li i druge zemlje slične probleme. Muče li Amerikance, Francuze ili Grke pitanja o prošlosti jednako snažno kao što muče Hrvate? Na prvi, a zatim i drugi i treći pogled, odgovor mora biti: Ne! Hrvatska valjda mora biti svjetski rekorder po vraćanju u prošlost. Ovo je zemlja u kojoj se čini da je vrijeme potpuno stalo, u kojoj su "ustaše i partizani" jedina tema koja bilo koga zanima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentira stihove pjesme "Čavoglave", neki u SDP-u sanjare o povratku trga Josipa Broza Tita u Zagrebu.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Staljingrad Rusija Vladimir Putin

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar alteralterego001
alteralterego001
15:44 24.11.2025.

Zašto Staljingrad? Može odmah Putingrad.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
MILJENKO JERGOVIĆ

Dubravko Črnjak, branitelj slabih i nemoćnih

Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti

Učitaj još

Kupnja