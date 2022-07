Nestvarni prizor na autocesti: Vozači u čudu gledali što to gmiže po automobilu

Vozači na autocesti u Kini ostali su šokirani nakon što su ugledali golemog pitona kako izlazi iz jednog automobila koji se vozio po autocesti.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama odmah su privukle pozornost korisnika. Naime, burmanski piton izgmizao je iz automobila kroz prozor, a u jednom trenutku je i pao s automobila pa su ga morale spasiti dežurne službe.

Bizarre moments as huge Python crawls out of the car on China highway pic.twitter.com/kVGUfEDzNW