Von der Leyen najavila najveće javno-privatno partnerstvo u svijetu, sve će financirati Europska unija

Jučer je u Parizu Ursula von der Leyen, predsjednica Europske Komisije, najavila inicijativu InvestAI vrijednu 200 milijardu eura. Sredstva za tu inicijativu razvoja umjetne inteligencije na europskom kontinentu osigurat će Europska unija, odnosno vlade država članica i privatni poduzetnici. - To će biti najveće javno-privatno partnerstvo u svijetu za razvoj pouzdane umjetne inteligencije, rekla je von der Leyen na Artificial Intelligence Action Summitu koji je u Parizu organizirao francuski predsjednik Emmanuel Macron. Nije to daleko od istine jer je američki plan ulaganja od čak 500 milijardi dolara predstavljen nedavno ipak praktično provode kompanije potpisnice. Von der Leyen najavila je kako je u tim sredstvima i 20 milijardi eura iz novog EU fonda za izgradnju četiri gigatvornice umjetne inteligencije za koje će se nabaviti i više od 100.000 čipova za umjetnu inteligenciju najnovije generacije što je ideja predstavljena kao prijeko potrebna infrastruktura.

Predsjednica EK usporedila je projekt ni s čim manjim nego – CERN-om. A trebalo bi biti riječ o infrastrukturi koja će maksimalno za umjetnu inteligenciju koristiti ono u čemu Europa jest dobra, a to su superračunala. Kasno lani predstavljen je i projekt izgradnje 12 tvornica umjetne inteligencije za što von der Leyen tvrdi kako je najveći takav javan projekt u svijetu. Tu je i inicijativa EU AI Champions koja okuplja više od 70 najvećih europskih tvrtki gdje postoji obaveza od 150 milijardi eura u sljedećih pet godina a von der Leyen je najavila da će na to EK dati još 50 milijardi. Ova je vijest tako potisnula do kraja najavljivanu 'deklaraciju o održivoj umjetnoj inteligenciji' koja je bila planirana kao vrhunac događaja. No, vidjelo se već u uvodnim obraćanjima sudionika kako će se tako nešto teško postići. Američki predstavnici, prije svega potpredsjednik JD Vance koji je u Pariz stigao sa suprugom i troje djece inzistirao je na tome da Europa olabavi svoje stroge regulative oko umjetne inteligencije, isto je tražio i u uvodniku pariške novine Le Monde Sam Altman, direktor OpenAI-ja, tvrtke iz koje je ChatGPT-jem krenula ova revolucija umjetne inteligencije.

Ponukana ponašanjem Amerike, niti Velika Britanija nije pokazivala previše raspoloženja prema potpisivanju grandiozne deklaracije, a isti je primjer slijedila i Francuska. Bio je to uvod u neočekivano dinamičan dan u Parizu. Potpredsjednik Vance održao je govor pred okupljenima u kojem je čak pretjeranu regulaciju umjetne inteligencije koja bi mogla uništiti tu tehnologiju nazvao i 'autoritarnom cenzurom'. - Vjerujemo kako bi prekomjerna regulacija sektora umjetne inteligencije mogla ubiti revolucionarnu industriju. Vrlo čvrsto smatramo da umjetna inteligencija mora ostati oslobođena ideološke pristranosti te da američka umjetna inteligencija neće biti kooptirana u alat za autoritarnu cenzuru, kazao je Vance spomenuvši i dodatan razlog za ovakve izjave a to je GDPR, set europskih pravila o privatnosti na internetu koji, kako je rekao, predstavlja beskonačne pravne troškove za manje tvrtke.

U pozadini je Macronovog summita tinjalo iščekivanje hoće li se u Parizu pojaviti Elon Musk. Na kraju on nije došao, ali je zato napravio nešto drugo u izravnoj vezi sa summitom. A to je izdašna ponuda upravo za OpenAI koji je i sam pomogao osnovati ali više nikako ne može podnijeti njegova šefa Sama Altmana. Ponuđeno je stotinu milijardi dolara od strane Muska i njegovih partnera, no Altman je to – glatko odbio. Za Europu koja je očito svjesna kako jako kaska za Amerikom i Kinom iskorak koji je prikazao kineski DeepSeek, a to je da se s bitno manje novaca može stvoriti i uvježbati veliki jezični model ohrabrujuć je. Pogotovo za Macrona jer upravo je francuski MistralAI jedino što nosi nekakvu europsku ambiciju oko umjetne inteligencije u Europi. Prikupljeno je za taj startup više od milijarde dolara u dvije godine a sada vrijedi šest milijardi. Sam je Macron najavio francusku investiciju od 110 milijardi eura u umjetnu inteligenciju.

