'DONALDE, URSULA JE PRI TELEFONU'

Von der Leyen na direktnoj liniji s Trumpom: Nije čekala službene kanale, otkriveno što mu je rekla

Autor
Dora Taslak
25.09.2025.
u 21:45

Jedan je dužnosik otkrio kako je ključna prekretnica u odnosu bila na summitu G7 u lipnju kada su Ursula von der Leyen i Donald Trump održali bilateralni sastanak

"Ovo je ono za što je Putin sposoban. Ovo je jasan primjer kako Putin ne drži svoju riječ", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, nakon što je u ruskom napadu oštećena zgrada delegacije Europske unije u Kijevu. Ona, naime, nije čekala službene diplomatske kanale da kontaktira Trumpa, nego ga je izravno nazvala.

U ranim fazama Trumpova drugog mandata, EU se bojala da je isključena ili ignorirana kada je riječ o ratu u Ukrajini. No, posljednjih mjeseci, čelnici su u redovitom kontaktu. Trump obasipa Ursulu von der Leyen pohvalama poput "fantastična" i "izuzetna", a europski diplomati smatraju da kemija između njih dvoje igra ulogu u Trumpovom sve kritičnijem stavu prema Putinu. I Trumpova neočekivano oštra promjena tona prema Putinu uslijedila je nakon razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i čelnicom Europske komisije. 

Uspjeh Ursule von der Leyen u tome da postane "lice Europe" djelomično proizlazi iz Trumpova nejasnog razumijevanja njezine uloge, ističe Politico te dodaje kako ju je još ovog tjedna pohvalio za njezinu ulogu u "upravljanju mnogim različitim nacijama".

Iako ona još uvijek mora raditi ustupke SAD-u, posebno na području trgovine i velikih tehnoloških tvrtki, dužnosnici EU-a smatraju da je Ursula von der Leyen uključena u razgovor kada su u pitanju ključni sigurnosni interesi

Jedan je dužnosik otkrio kako je ključna prekretnica u odnosu bila na summitu G7 u lipnju kada su Ursula von der Leyen i Donald Trump održali bilateralni sastanak usredotočen na napredak u trgovinskom sporazumu EU-a i SAD-a. "Nakon toga, kontakti su se pojačali", rekao je dužnosnik EU-a. Kada je ona u srpnju putovala u Aziju na summite s Japanom i Kinom, američki dužnosnici signalizirali su da žele ubrzati pregovore. Po njezinu povratku, Trump je bio taj koji je podigao slušalicu, potvrdio je drugi dužnosnik EU-a.

"Zašto ne dođeš u Škotsku i sklopimo dogovor?" pitao je Trump, a ona je to i učinila. Iako je trgovinski sporazum u Europi smatran ponižavajuće nesrazmjernim, drugi dužnosnik EU-a rekao je da je stil pregovaranja Ursule von der Leyen impresionirao američkog predsjednika. Na njihovom sljedećem sastanku u Washingtonu, na kojem su bili drugi europski čelnici, Trump se našalio: "Mislim da si možda moćnija od svih ovih momaka za ovim stolom."

Nakon navoda da je ometan GPS zrakoplova kojim je predsjednica EK-a letjela u Bugarsku, Trump je rekao: "Imala je zanimljiv događaj. Ona je izuzetna žena." Odgovarajući na novinarska pitanja o incidentu, dodao je: "Nitko ne zna odakle je to došlo, ali oduzeli su joj mogućnost korištenja telefona." Prema njegovom odgovoru, pretpostavlja se kako je bio dobro upoznat s problemima Usrsule von der Leyen, kao i da možda nisu mogli stupiti u kontakt.

Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila
Ključne riječi
Europska unija Ursula von der Leyen Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
PI
pinkec
22:20 25.09.2025.

Kralj Charles, je častio i mastio u Engleskoj Trumpa, uz razno-razne "dilove", a čim je Trump krenuo doma u SAD, Britanija je slijedeći dan priznala Palestinu! Toliko o "uspješnosti" Precednika SAD-a!

Avatar Bravo 2 Zero
Bravo 2 Zero
22:02 25.09.2025.

Ursula, moš nam donijet burek i očistit čizme....tolko o tebi

