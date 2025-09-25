Nova taktika Donalda Trumpa izazvala strah u Europi. Ima samo jedan cilj?

Europski dužnosnici strahuju da najnovija retorika Donalda Trumpa o Ukrajini ima za cilj postaviti im nemoguću misiju koja će omogućiti američkom predsjedniku da prebaci krivnju s Washingtona ako Kijev posustane u ratu ili ostane bez novca, navodi u analizi Financial Times. Nakon mjeseci pritiska na Ukrajinu da se pomiri s Moskvom i odustane od okupiranih teritorija, američki predsjednik iznenadio je objavom na društvenim mrežama da Kijev može boriti se i pobijediti uz pomoć Europske unije.

Iako je Trumpov novi stav dočekan s odobravanjem, nekoliko europskih dužnosnika zaključilo je da im on prebacuje odgovornost za obranu Ukrajine, s očekivanjima koje će Europa teško ispuniti. Poljski premijer Donald Tusk javno je upozorio da Trumpov "iznenađujući optimizam" prikriva "obećanje smanjenog angažmana SAD-a i prebacivanje odgovornosti za okončanje rata na Europu".

Uz to, Trump je pozvao Europsku uniju da obustavi kupnju ruske nafte i uvede carine Kini i Indiji. "Ovo je početak igre okrivljavanja", rekao je jedan dužnosnik o Trumpovoj nagloj promjeni stava te dodao kako je SAD znao da bi za EU bilo nemoguće prihvatiti carine za Kinu i Indiju.

Trump "gradi izlaznu rampu" kako bi mogao okriviti Europu kada i ako bude potrebno, rekao je jedan dužnosnik, dok je drugi ukazao na potpis "Sretno svima!", na objavi na Truth Socialu, kao na svojevrsnu primopredaju.

Nakon sukoba s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu u veljači, Trump je omekšao svoj pristup Kijevu. Primjerice, u utorak je pohvalio ukrajinskog čelnika kao "hrabrog čovjeka". Također, američki predsjednik rekao je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da mora sudjelovati u mirovnim pregovorima ili će se suočiti s posljedicama. No, Trump još uvijek nije nametnuo izravne troškove Moskvi te je povremeno i dalje okrivljavao Zelenskog za sukob.

Od summita na Aljasci s Putinom, Trump je pojačao pritisak na europske zemlje da preuzmu odgovornost za okončanje sukoba. Sergiy Kyslytsya, zamjenik ministra vanjskih poslova Ukrajine, rekao je u srijedu za Financial Times da Trumpove primjedbe o Ukrajini "nisu bile spontani, emocionalni izljev".

Došle su iz dugih, višeslojnih razgovora s Ukrajinom, europskim partnerima i američkim dužnosnicima tijekom nekoliko tjedana, rekao je Kyslytsya koji je bio u Ovalnom uredu sa Zelenskim i Trumpom tijekom njihovog posljednjeg sastanka. Došle su kao rezultat predstavljenih obavještajnih podataka kao i savjeta njegovih glavnih savjetnika, dodao je.

On se, naime, usprotivio tvrdnji nekih europskih dužnosnika da se američki predsjednik povlači iz Ukrajine i postavlja nemoguće uvjete za njih. Smatra da je Trump iznio snažan argument. "Europljani mogu i trebaju učiniti više", rekao je, navodeći kako neke članice EU-a još uvijek kupuju naftu i plin od Rusije.

Trump je u svom govoru na Općoj skupštini UN-a u utorak rekao da je spreman uvesti "moćne carine" koje bi mogle "zaustaviti krvoproliće" u Ukrajini, ali samo ako su zemlje u Europi spremne uvesti iste mjere. "Kupuju naftu i plin od Rusije dok se bore protiv Rusije", rekao je Trump. Nije pružio detalje o tim mjerama, no ranije je pozvao EU da uvede carine Indiji i Kini - najvećim kupcima ruske energije.