Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U SVIJETU VIŠE NEMA KOČNICA

Duh nerealnog optimizma širi se globalno i lokalno, baš kao 1930-ih

Autor
Mirko Galić
25.09.2025.
u 23:14

Povijest očito ne služi kao učiteljica života, više se javlja kao loš učenik, jer kako je inače moguće da toliki nisu svjesni da je u prošlom stoljeću svijet jedva preživio dva velika rata

Ako je svijet jednom nastao iz kaosa, za što nema uvjerljivih dokaza, manje je vjerojatno da i drugi put može nastati iz novog kaosa u kojem se našao vlastitom krivnjom, a ne djelovanjem izvanzemaljaca. Dok bjesne ratovi, dok jači protjeruju slabije, dok se povijest ponavlja u najgorem izdanju, dok bogati ne znaju što će s bogatstvom, dok sirotinja po svijetu nosi svoj križ, dok taštine upravljaju državama, dok izumi postaju jači od izumitelja, nije lako reći kažnjava li to čovjek sam sebe ili ga kažnjavaju Bog odnosno Priroda, kako tko vjeruje. Možda se potvrdi krhka teorija da je kriza plodno razdoblje za promjene. Oprez je saveznik svake mudrosti.

Ključne riječi
demokracija Donald Trump politika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još