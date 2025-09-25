Duh nerealnog optimizma širi se globalno i lokalno, baš kao 1930-ih

Ako je svijet jednom nastao iz kaosa, za što nema uvjerljivih dokaza, manje je vjerojatno da i drugi put može nastati iz novog kaosa u kojem se našao vlastitom krivnjom, a ne djelovanjem izvanzemaljaca. Dok bjesne ratovi, dok jači protjeruju slabije, dok se povijest ponavlja u najgorem izdanju, dok bogati ne znaju što će s bogatstvom, dok sirotinja po svijetu nosi svoj križ, dok taštine upravljaju državama, dok izumi postaju jači od izumitelja, nije lako reći kažnjava li to čovjek sam sebe ili ga kažnjavaju Bog odnosno Priroda, kako tko vjeruje. Možda se potvrdi krhka teorija da je kriza plodno razdoblje za promjene. Oprez je saveznik svake mudrosti.