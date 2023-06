Vojni analitičar: Na mjestu Ukrajinaca sada bih kopirao hrvatsku strategiju iz Domovinskog rata

Sigurnosni stručnjak i vojni analitičar Gordan Akrap nije iznenađen pobunom ruske plaćeničke skupine Wagner, koju je ruski predsjednik Vladimir Putin u izvanrednom obraćanju naciji okarakterizirao kao izdaju i najavio odmazdu. „Ovo je krajnje ozbiljna

situacija, koja je posljedica činjenice da se rat u Ukrajini ne odvija onako kako je Putin zamišljao.

Wagner je postao prejak, previše je toga sada stavljeno na kocku i previše je osobne netrpeljivosti. Ovdje se radi o izravnom sukobu šefa Wagnera Jevgenija Prigožina i dijela ruskih generala koji su ga podržavali s jedne i vojnog vrha na čelu s ministrom obrane Sergejem Šojguom s druge strane. Prigožinu je najvjerojatnije pukao film kada je najavljeno da će Šojgu dobiti čin maršala, s obzirom na to da je tada shvatio da se Putin neće riješiti Šojgua i da će ga unaprijediti, što onda znači i njegov kraj“, kazao

nam je Akrap.

Nakon Putinova obraćanja Prigožin je prvi put izravno prozvao Putina, rekavši da je on „u dubokoj zabludi“ i da je „duboko pogriješio kada ga je nazvao izdajnikom, jasno dajući do znanja da se neće predati i da ne želi da zemlja nastavi živjeti u „korupciji i lažima“.

„Putinova je izjava vrlo ozbiljna. On je Prigožina optužio za veleizdaju. Putinu nije lako i ova ga situacija izravno ugrožava. Prigožin je u ovom trenutku već preuzeo kontrolu nad nekoliko gradova“, analizira Akrap.

On smatra da Rusija, barem „teoretski“, ima dovoljno snaga u Rusiji koje mogu zaustaviti Prigožina, ali tek treba vidjeti što će se dogoditi na terenu.

Kada je riječ o Wagneru, Akrap smatra da je ključno pitanje ima li ruski sigurnosni sustav alternativu za Prigožina u toj plaćeničkoj skupini, koja je Rusima, kako kaže, izuzetno važna. „Wagnerovci kontroliraju 10-tak država koje su Rusiji i politički i sigurnosno izuzetno bitne, s obzirom na to da je riječ o državama koje Rusiji daju potporu u Ujedinjenim narodima. Kremlj sada ne smije dopustiti da Wagnerovci koji su iz tih država potjerali Amerikance, Britance i Francuze ostanu bez kontrole i da Wagner sada ostane bez kontrole u tim državama.

Kome će se Wagnerovi plaćenici u tim državama predati ako ostanu bez Prigožina? Ako sigurnosni sustav nema novog Prigožina, koji će ih slijepo slijediti, oni će se staviti na raspolaganje Amerikancima ili Francuzima“, upozorava Akrap, koji ne vjeruje da je Putinu cilj uništenje Wagnera, s obzirom na to da je riječ o prevelikom broju iskusnih plaćenika.

Ocjenjuje, međutim, da bi prelijevanje rata na Rusiju moglo pozitivno utjecati na rat u Ukrajini i na ostvarenje ukrajinskih ciljeva. Akrap bi, da je na mjestu Ukrajinaca, u ovoj situaciji kopirao hrvatsku strategiju te informacijskim i psihološkim operacijama pokušao oslabiti rusku volju za napadnim djelovanjima na jednoj i ponudio amnestiju ukrajinskim državljanima, osim ratnim zločincima, na drugoj strani. „Nadam se da idemo prema kraju rata do kraja godine. Rusija je sada na putu bez povratka“, zaključuje

Akrap.

