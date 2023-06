Odmetnuti Prigožin maršira sa 25.000 vojnika prema Moskvi: 'Uništit ćemo svakog tko nam stoji na putu'

Čelnik plaćenićke organizacije Wagrner grupe Jevgenij Prigožin optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina skriva činjenice o situaciji na bojišnici. Prigožin, čiji su česti istupi na društvenim mrežama u nesrazmjeru s ograničenom ulogom njegove skupine u ratu, mjesecima otvoreno optužuje ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika ruskog vojnog stožera Valerija Gerasimova za nesposobnost. Putin je njegov poziv na ustanak protiv vojnih vlasti nazvao oružanom pobunom.

VIDEO: Vojna oklopna vozila na ulicama Rusije nakon Prigožinova poziva na rušenje vojnih vlasti

Tijek događaja:

10:09 - VIDEO: Wagnerovi borci u Rostovu na Donu

9:55 - Zamoljeni za komentar o trenutnoj situaciji, iz Europske komisije glasnogovornici kažu sljedeće: "Ovo je unutarnja ruska stvar. Pratimo situaciju".

9:45 - Britansko Ministarstvo obrane komentiralo je otvoren sukob između Prigožina i ruskih vlasti.

9:13 - Ruski predsjednik Vladimir Putin izvanredno se obratio javnosti i optužio Prigožena za izdaju.

9.00 - Izvanredne mjere su u Moskvi nakon vojne pobune koju je izveo šef Wagnera Jevgenij Prigožin. "Uništit ćemo svakoga tko nam stoji na putu. Idemo naprijed i spremno smo ići do kraja", poručuje Prigožin koji navodno maršira sa 25.000 vojnika prema Moskvi u osvetničkom pohodu protiv ruskog vojnog vrha kojeg krivi za krivne vojne odluke, uključujući i da lažu Putinu o stvarnim žrtvama na bojištima, piše Daily Mail.

8:45 - Borci Wagnera preuzeli su kontrolu nad svim vojnim objektima u gradu Voronježu, javlja Reuters pozivajući se na ruski sigurnosni izvor. Voronjež je otprilike 310 milja južno od Moskve.

8:33 - Prigožin je pozvao Ruse da ne vjeruju onome što im govore na državnoj televiziji. "Kad vam kažu da je Wagner ometao posao i da se zato nešto na fronti srušilo”, rekao je obraćajući se Rusima, "stvari na frontu nisu se srušile iz tog razloga".

Agencija France-Presse izvještava da je Prigozhin također rekao u videu: "Ogromna količina teritorija je izgubljena. Ubijeno je vojnika, tri, četiri puta više nego što piše u dokumentima koji su predočeni vrhu"

The Guardian nije uspio provjeriti Prigožinove tvrdnje.

8: 20 - Ukrajinsko Ministarstvo obrane je gotovo pa i duhovito komentiralo cijelu situaciju na svojim društvenim mrežama. Samo su kratko napisali 'Gledamo'.

8:13 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je borcima Wagnera da su prevareni i uvučeni u kriminalnu avanturu, izvijestila je državna novinska agencija RIA, prenosi Reuters. Ministarstvo je pozvalo Wagnerove plaćenike da kontaktiraju svoje predstavnike i predstavnike službi za provođenje zakona, izvijestila je novinska agencija Tass.

Ministarstvo je reklo da će jamčiti njihovu sigurnost.

8:09 - Ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro će održati televizijsko obraćanje, citirala je Kremlj novinska agencija Tass.

New York Times podsjeća kako je ovo jedan od rijetkih primjera da se tako izvanredno ruski čelnih obraća javnosti, te da je on skloniji tome da svoju vladavinu provodi niza kulisa. Jedan od rijetkih izvanrednih obraćanja dogodio se tijekom terorističke opsade škole u južnoj Rusiji 2004. godine, ali i u nekoliko navrata zbog rata u Ukrajini.

8:02 - Reuters je objavio fotografije Wagnerovih boraca u Rostovu na Doni. Podsjećamo, Prigožin je objavio kako su njegovi ljudi zauzeli vojne položaje u tom gradu koji su ključni za ratna zbivanja ruske vojske u Ukrajini.

7:54 - Gradonačelnik Sergej Sobjanin uveo je "protuterorističke mjere" u glavnom gradu Moskvi, suočen s eskalirajućim sukobom između ruske vojske i plaćenika Wagnera.

Sobjanin je u subotu ujutro na svom Telegram kanalu napisao da su na ulicama već uvedene pojačane kontrole prometa. Moguća su i ograničenja masovnih događanja, dodao je.

REUTERS/Evgenia Novozhenina Photo: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

"Kao rezultat pristiglih informacija, u Moskvi se provode protuterorističke mjere za jačanje sigurnosti", napisao je Sobjanin. Zamolio je više od 13 milijuna stanovnika metropole za razumijevanje.

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov također je na Telegramu napisao o pojačanim sigurnosnim mjerama. Vorobjov je pozvao ljude da se, ako je moguće, suzdrže od putovanja osobnim automobilima prema južnoj Rusiji, gdje je situacija trenutno posebno napeta.

7:38 - Britanski vojni špijuni objavili su da Rusija možda obučava borbene dupine na anektiranom Krimskom poluotoku kako bi se suprotstavili ukrajinskim snagama. Britanska Obrambena obavještajna služba u novom izvješću tvrdi da je ruska mornarica od prošle godine puno uložila u sigurnost u glavnoj bazi crnomorske flote u Sevastopolju.

"To uključuje najmanje četiri sloja mreža preko ulaza u luku. Posljednjih je tjedana ova obrana vrlo vjerojatno pojačana povećanim brojem dresiranih morskih sisavaca", dodaje se.

"Snimke pokazuju da je u luci gotovo udvostručen broj plutajućih nastambi za sisavce u kojima su vrlo vjerojatno dobri dupini."

Namjena životinja vjerojatno je "suprotstavljanje neprijateljskim roniocima", dodaje se. Ruska mornarica koristila je kitove beluga i tuljane za niz misija u arktičkim vodama, navodi se u izvješću.

Kit s neobičnim pojasom koji se pojavio u Norveškoj 2019. godine, izazvavši nagađanja da se koristi za špijuniranje, ponovno se pojavio u blizini švedske obale prošlog mjeseca. Norvežani su mu nadjenuli ime "Hvaldimir" - "hval" znači "kit" na norveškom, a "dimir" je dodano zbog navodne povezanosti s Rusijom. Hvaldimirov pojas imao je nosač prikladan za smještaj kamere, a na plastičnim kopčama otisnute su riječi "Oprema St. Petersburg".

Godine 2016. rusko ministarstvo obrane zatražilo je kupnju pet dupina u sklopu pokušaja oživljavanja upotrebe visokointeligentnih kitova za vojne zadaće, kao što se radilo u vrijeme SSSR-a.

7:15 - Prigožin kaže da su njegove snage preuzele kontrolu nad svim vojnim lokacijama Rostova na Donu Jevgenij Prigožin u novoj videoporuci kaže da su sve vojne lokacije u ruskom gradu Rostovu na Donu pod kontrolom plaćeničke skupine Wagner, prenosi Reuters.

Šef Wagnera također kaže u videu, koji je objavljen na Telegramu, da se on i njegovi ljudi nalaze u vojnom stožeru južnog okruga u Rostovu na Donu. Prigožin kaže da to ne ometa rusko provođenje onoga što naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

6:49 - Guverner regije Lipetsk u središnjoj Rusiji kaže da je autocesta M-4 koja povezuje Moskvu s južnim regijama zatvorena za promet na granici s regijom Voronjež, oko 400 km južno od ruske prijestolnice, izvještava Reuters.

Čini se da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin poslao naoružani konvoj svojih boraca plaćenika na 1200 km (750 milja) vožnju prema Moskvi, rekavši da namjerava svrgnuti vojno vodstvo. U ovom trenutku neovisne potvrde za to nema.

6:38 - Na ulicama Rostov-on-Dona se nalaze policijska i oklopna vozila.

6:30 - Rusija je u noći s petka na subotu ispalila novu salvu projektila na ukrajinske gradove, objavile su ukrajinske vlasti.

6:20 - O Prigožinu se oglasio i Institut za ratne studije.

"Čini se da je financijer Wagner grupe Jevgenij Prigožin pokrenuo oružanu pobunu 23. lipnja kako bi iznudio promjenu vodstva unutar ruskog Ministarstva obrane što vjerojatno neće uspjeti.", navode.

NEW: #Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin appears to have launched an armed rebellion on June 23 to force a leadership change within the #Russian Ministry of Defense (MoD) which is unlikely to succeed.🧵 (1/13)https://t.co/qllyOvtpBR pic.twitter.com/XXCaTeTCD5 — ISW (@TheStudyofWar) June 24, 2023

Najnovija analiza Instituta za proučavanje rata (ISW) također navodi da je Prigožinova vjerojatna namjera pridobiti potporu viših ruskih časnika, nastojeći ih okupiti oko njihovih dugogodišnjih pritužbi zbog velikih ruskih gubitaka u Ukrajini.

Američki think tank podsjeća kako Wagner treba njihovu potporu jer vjerojatno nema pristup materijalu potrebnom za vojno svrgavanje vodstva ruskog ministarstva obrane.

6:10 - Prigožin je u audio poruci ustvrdio da je Wagner oborio ruski helikopter koji je otvorio vatru na konvoj u blizini južnog grada Rostova. Nije pružio dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju, navodi The Guardian. Isto tako, Prigožin je naveo kako su njegovi borci napustili Ukrajinu i kako ulaze u ruski grad Rostov-on-Don, no dokaza za to također u ovom trenutku nema.

6:00 - Ruska obavještajna služba FSB pozvala je u subotu borce plaćeničke skupine Wagner da odbiju izvršiti "zločinačke i izdajničke" naredbe svog šefa Jevgenija Prigožina nakon što je najavio osvetu ruskom vojnom vrhu, dok je rusko ministarstvo obrane objavilo da Ukrajina koristi nastali kaos u Rusiji kako bi pokrenula napade u blizini Bahmuta u istočnoj Ukrajini.

Prigožinove izjave i postupci zapravo su poziv na pokretanje oružanog građanskog sukoba na teritoriju Ruske Federacije i zabijanje noža u leđa ruskim vojnicima koji se bore protiv profašističkih ukrajinskih snaga, navodi FSB.

Kremlj je rekao da je Putin obaviješten o Prigožinovim tvrdnjama i da se "poduzimaju potrebne mjere".

