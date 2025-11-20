Naši Portali
VODITELJ RADIJA

'Da se požar dogodio 12 sati ranije, mi bismo sad bili po raznim sprovodima'

Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.11.2025.
u 00:09

Njega i njegove radne kolege vežu lijepe uspomene uz ovu zgradu koja je simbol jednog vremena. 'Kad biste ušli u taj neboder, osjećali biste se kao da ste ušli u vremeplov koji vas je vratio u neke sedamdesete godine gdje je vrijeme stalo.'

Nakon što se dogodio veliki požar u Vjesniku, mnogi su ostali i bez prostorija uz koje su ih vezali posao i neizmjerna ljubav. Među njima je i radijska postaja Laganini FM. Oni su se nalazili na 16. katu, koji je zadnji stradao. Jedan od voditelja radija Kornelije Hećimović rekao je da je velika sreća da nitko nije bio u zgradi. 'Da se to dogodilo 12 sati ranije, mi bismo sad bili po raznim sprovodima', rekao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno Hećimović.

I njega i njegove radne kolege vežu lijepe uspomene uz ovu zgradu koja je simbol jednog vremena. 'Kad biste ušli u taj neboder, osjećali biste se kao da ste ušli u vremeplov koji vas je vratio u neke sedamdesete godine gdje je vrijeme stalo. Mi se s tim možemo šaliti, ali je to bilo vrlo ozbiljno i vrlo nezgodno. Ugostili smo brojne političare, brojne ljude s pozicija moći iz Zagreba, države, a i premijer je bio kod nas prošle godine u gostima.' Osvrnuo se i na stanje u kojem se zgrada nalazila, te je dodao da su ih često znali pitati kako to da ju nitko ne obnavlja. 'Mi više nemamo apsolutno ničega. Naravno, radio čine ljudi. Mi smo ostali bez opreme, svi ljudi su hvala Bogu živi i zdravi.', istaknuo je i dodao 'Zamislite situaciju u kojoj ne možete ništa, u kojoj ste potpuno nemoćni. Ispod vas i oko vas sve skupa gori', rekao je.

Ključne riječi
požar Vjesnika Laganini FM Vjesnik

SE
Serđo23
00:53 20.11.2025.

Vjesnikov neboder ostao je cijeli jer je građen u stara vremena kad i vukovarski vodotoranj kada se na materijalima nije štedilo !

