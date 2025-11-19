Naši Portali
SIMBOL VREMENA

Nema građanina koji ga ne voli s tom crvenkasto-narančastom fasadom

Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
19.11.2025.
u 08:53

Arhitekt Vedran Pedišić drži da se požar dogodio zbog neadekvatnoga korištenja zgrade. – Lokacija je vrijedna, to je gradska vertikala, orijentir u prostoru, a svakome je poznat povijesni značaj njegova nekadašnjeg sadržaja.

'Vitka građevina izrasta iz okoline koja će ga tek u dalekoj budućnosti primiti kao svoj sastavni dio. Čistih linija i prepotentno položen, možda i suviše blizu raskršća, u svakom je slučaju vidan naglasak. I on pridonosi heterogenosti Savske ceste, dokazujući po svoj prilici da i u toj heterogenosti ima nekog smisla', pisao je o Vjesnikovu neboderu povjesničar umjetnosti Ivo Maroević. Za predsjednicu Hrvatske komore arhitekata Rajku Bunjevac Vjesnikov je neboder simbol jednog vremena, napretka, suvremenosti, modernosti društva. – Projektiran je 60-ih godina, nakon natječaja odabrano je prvo rješenje arhitekta Antuna Ulricha, dovršen je 1972. godine i tada useljen. Nema građanina koji ga ne poznaje i koji ga ne voli s njegovom crvenkasto-narančastom fasadom i vertikalom na uglu Savske i Slavonske. Mislim da osim što ima visoku arhitektonsko-urbanističku vrijednost, ima i dodatnu simboličku vrijednost za novinare i sloj vjerojatno mladosti, iskustva i svega onoga što su mnogi novinari doživjeli u periodu kada su radili. Cijeli kompleks je, međutim, izgubio svoju prvotnu namjenu, prije svega nestankom tiskanih medija, tiskare, ali i raspadom tog velikog sustava na puno malih jedinica. Svakako, po meni, za cijeli kompleks treba promisliti koja je njegova buduća namjera i pokušati ga obnoviti na najbolji mogući način – smatra Rajka Bunjevac, objašnjavajući da sama zgrada nebodera ima osnovnu betonsku skeletnu konstrukciju s dvije jezgre, stubišta i dizala.

