Sav urod s imanja prodaju ispod cijene kako bi skupili novac za operaciju Maxa

Prestajemo s proizvodnjom! Sve presadnice i zasađeno povrće su na akciji, od danas, pa dok ne skupimo novce za operaciju našeg Maxa. 'Žicati' ne želim, radije ću rasprodat' kaj imam“, napisala je, u objavi, na stranici svog OPG-a, Marina Galović. Vrijedna, zagrebačka obitelj već se 70 godina bavi uzgojem povrća. U tih sedam desetljeća bavljenja poljoprivredom, darivanjem povrća, pomagali su mnogima - od umirovljenika s malim mirovinama, ratnih vojnih invalida, koji životare na marginama društva, samohranim majkama, koje za djecu žele najbolje, no često nemaju novca ni za osnovno, onkološkim pacijentima, koje je bolest i financijski iscrpila.... Svima su nesebično dijelili svoje pakete ukusnog, domaćeg povrća, a sada je pomoć zatrebala njima.

Foto: Sanja Rapaić

Naime, njihov ljubimac, pas Max, kojeg su prije nepune dvije godine spasili, doživio je nezgodu, pri čemu su mu stradali ligamenti na obje noge. Zbog toga, njihov nježni div, više ne može ustati niti hodati i trpi nesnosne bolove. Jedino rješenje su operacije obje noge i ugradnja pločica od titana, a za to je potrebno više od 3 tisuće eura. Ne bi to Galovićima bio nepremostiv problem da je sada kraj, a ne početak poljoprivredne sezone, jer čitava obitelj živi od sezonske poljoprivredne te, od studenog, pa do travnja, nemaju nikakvih prihoda. Ono ušteđevine, što su ostavili za crne dane, pojela su, kažu, golema poskupljenja repromaterijala te je kućna kasa sada prazna, a Max ne može čekati kraj poljoprivredne sezone. Pomoć mu treba odmah, jer iako ne cvili, od bolova koje trpi, doslovno mu liju suze.

"Na pregledu su nam rekli da su Maxu oba koljena potpuno stradala te treba operaciju obje noge. Cijena po jednoj nozi je 1500 eura, plus dodatni troškovi raznih pregleda. Mi smo poštena, radna obitelj. Uvijek smo pomagali drugima, a nikada pomoć nismo tražili. Sve što imamo, sami smo stvorili, svojim rukama i zarađenim novcem. Zato smo i sada odlučili da ćemo i iz ove situacije isplivati uz pomoć plodova svog rada. Na stranici našeg OPG-a smo objavili da rasprodajemo sve flance i sve naše povrće u branju, kako bismo za našeg Maxa, čim prije, sakupili novac, koji trenutno nemamo“, kažu nam Galovići.

Iako im je poljoprivreda jedini izvor prihoda, kako bi pomogli svom ljubimcu, svi članovi obitelji složno su odlučili – prodat ćemo, ispod cijene, baš sve što smo uzgojili, sav urod, povrće spremno za branje, ali i sadnice, samo da što prije skupimo novac i Maksu olakšamo neizdrživo bolno stanje, u kom živi već danima.

Nije bio savršeno štene, nego 'roba s greškom'

"Maxa smo već jednom spasili, pa se nadamo da ćemo mu pomoći i ovaj put. On je s nama gotovo od trenutka kada je otvorio oči. Stigao nam je sa samo 50 dana, jer u uzgajivačnici nisu željeli albino štene, s roza nosićem, koje nije niti za prodaju, niti za uzgoj. Doslovno smo ga uzeli, kako bismo ga spasili od neizvjesne i tužne sudbine, koja mu je prijetila jer, eto, Max nije, po kriterijima uzgajivača, bio savršeno štene, nego 'roba s greškom'. No, za nas, Max je najljepši pas na svijetu, naša maza, naš ljubimac, ali i čuvar blitve i salate na našem OPG-u, koji će otjerati kradljivce, a onda će se sam malo pogostiti urodom. On je naš glavni degustator, koji obožava jesti mrkvice, salate, blitvu, korabu i lubenice“, priča nam Marina o svom posebnom, albino ljubimcu, koji je sada teži od nje.

Foto: Sanja Rapaić

Od malog šteneta, koje su donijeli kući, Max je izrastao u pravog diva. Rastao je, kažu Galovići, 'kao iz vode'. Danas ima 22 mjeseca i sa svojih je 76 kilograma težine i 90 centimetara visine, pravi primjerak pasmine alabai. No, gotovo 80 kilograma nije lako nositi, niti na četiri noge, ligamenti su bolna točka te nerijetko stradaju pri samo jednom pogrešnom koraku ili pokretu. Upravo se to dogodilo i Maxu. Prošlog je tjedna, u omiljenoj šetnji po kiši, gacajući po lokvama vode, previdio rupu, nezgodno je stao, pri čemu je stradala stražnja, lijeva noga. Pokušao je hodati, no, pod težinom su tada popucali i ligamenti druge noge. Od tog trenutka, Maxa zadnje noge više ne drže - ne može ustati, niti hodati, zbog čega dane provodi u zatvorenom te odbija i hranu i vodu.

"Hrabar je naš mali, veliki Max, trpi i ne cvili, ali vjerovali ili ne, od jakih bolova niz njuškicu mu se, iz oba oka, doslovno slijevaju suze. Čekanje nije opcija, stoga smo i zamolili svoje Facebook prijatelje i pratitelje stranice našeg OPG-a, da nam, kupnjom našeg povrća, po simboličnim cijenama, pomognu da u roku od 15 dana skupimo novac za Maxove operacije", kaže nam Marina.

Foto: Sanja Rapaić

Objava je dirnula srca ljudi

Reakciji, koja je uslijedila nakon njihovog apela, vlasnici OPG-a Gala, ni u snu se nisu nadali, jer ljudi su se, u velikom broju, odazvali njihovoj molbi za pomoć Maxu.

"Reakcija na našu objavu u isto nas je vrijeme i obradovala i rasplakala. Naši kupci, ljudi koji prate rad našeg malog, obiteljskog gospodarstva, ali i nama potpuno nepoznati ljudi, tražili su nas da napišemo i račun za donacije za Maxove operacije. Priznat ću vam nešto – od sveg srca želim pomoći svom ljubimcu, ali nikada mi u životu nije bilo tako neugodno, kao sada jer, mi smo, kroz sve ove godine rada, naučili davati, ali nismo naučili primati“, kaže, vidno ganuta, Marina.

Na Maxovom se računu, u samo nekoliko sati od objave, prikupilo nešto manje od 500 eura, a Galovići su, baš svima, zauzvrat ponudili njihove proizvode i sadnice. Ako se skupi više no što je potrebno, poručuju, kako će sav višak donirati dalje, kako bi se pomoglo tamo „gdje gori“.

"Ljudima, koji su nam se javili sa željom da pomognu ili su donirali za Maksa, odmah smo ponudili naknadu u onom što imamo, u našem povrću, no, za svoju dobrotu, nisu željeli ništa za uzvrat. Ostaje mi samo da svima, koji su pomogli i koji će nam pomoći, kažem jedno veliko hvala te poručim, ako ih put ikada nanese do našeg OPG-a, tu ih uvijek čeka svježe ubrano povrće, a nadamo se i Max, na sve četiri zdrave noge“, poručuju Marina i Dražen, s OPG-a na kom sada već radi i treća generacija obitelji Galović, sin Domagoj, kćer Nina i zet Mihael, a motiku je u ruke već uzeo i unuk Teo.