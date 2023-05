Štene danima trpjelo batine, Zadarski azil objavio potresnu priču: 'Zalutalo je na adresu čudovišta'

Pomagajte molim vas, spasila sam štene od susjeda koji ga 15 dana tuče kolcem dan i noć, pas nije dobro, ne jede ne kreće se, vruć je. Pretučen je i ne znam jel mu što slomio. Stjerao bi ga u kut i udarao po njemu kolcem - glasio se poziv za pomoć koji je stigao prije dva dana Zadarskom azilu, koji je cijelu potresnu priču objavio na Facebooku.

''Ovo je bio poziv od kojeg smo na tren stale disati. Smrzle smo se. Kroz glavu nam je prošlo tisuću misli, slike tog prizora, prizori zadnjih 15 dana života ovog nesretnika koje je lutajući zalutalo na krivu adresu. Na adresu čudovišta. Čekale smo ga da dođe k nama ne znajući što očekujemo. On nema još ni 4 mjeseca a na ovakav način je upoznao “čovjeka”. On je biće najčišće duše koje je vjerovalo i unatoč batinama ostajalo uz tog ljudskog ološa'', objavili su na Facebooku.

Iz Zadarskog azila objasnili su kako ga je osoba kog koje je bio navodno planirala objesiti, čime se ''hvalio po selu''. ''Kaže “ja ga mlatim a on se uporno vraća, glupa đukela''', objavili su, dodajući kako je pas star oko 4 mjeseca, kojeg su nazvali Milo, sada na sigurnom, u grijanom prostoru u miru i tišini. ''Bili smo doktoru, ništa nije slomljeno, natučen je. I ima fibru 40. Na antibiotiku je i na tabletama za bolove. Ne gnjavimo ga previše, shvatiti će Milo da vrijeme liječi sve rane i da postoji netko tko ga jako voli! Cimerica mu je naša Bea koja kao da djeluje terapijski na pse općenito, a na njega posebno. On nju već toliko voli a ona ga pazi, zove na igru i stalno stražari oko njega. Vidi on kako se Bea sa nama mazi i ljubaka pa ga sve to zanima, al zasad još sa distance. Ne zna on jadan što je to, ne poznaje takve emocije.. Ali i to će se brzo promjenit, sigurna sam'', objavili su iz azila.

