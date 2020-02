Vlasnici u dvorišnoj kućici smjestili starce i lagali da je skladište

Četrdesetak dana nakon stravične tragedije u domu za stare u Andraševcu kod Oroslavja u čijem je nelegalnom dijelu, drvenoj baraci, izgorjelo šestero starih i nepokretnih korisnika, otkriven je još jedan dom u kojem je bilo smješteno više osoba no što ih je smjelo biti.

Da ih je ondje na skrbi bilo desetero više u odnosu na broj za koji je vlasnik imao dozvolu, razotkrio je Robert Tomić Zuber, urednik emisije “Revizija” koja se prikazuje na televiziji Al Jazeera Balkan u čijoj je produkciji i nastala. Danas u 19.05 te u 23.05 bit će emitirano kako je tekla novinarova istraga.

Prijava Ministarstvu

Priča počinje tako da se Zuberu javlja muškarac koji je svog starog i bolesnog oca bio primoran smjestiti u dom jer sam se o njemu nije mogao brinuti. Često je nailazio na zaključana vrata, a vlasnici su takvo postupanje pravdali bojazni da im korisnici ne pobjegnu. Na svako daljnje propitkivanje reagirali su mogućnošću zabrane posjeta. Iz straha da ocu ne bude još gore, sin se bojao bilo što poduzeti. Prilika da Zuber razotkrije što se u tom domu uistinu događa ukazala se kada je jedan muškarac htio onamo smjestiti baku, što je tajno snimljeno.

Vlasnik mu najprije pokazuje smještaj, govori o tome kako svaka soba ima TV te da bi početna cijena bila 3500 kuna. No kada on poželi pogledati dvorišnu zgradu, za koju mu rekoše da su ondje smješteni muškarci pa nema potrebe da tamo ide jer će baka biti u ženskom dijelu, vlasnici su se uzvrpoljili ispitujući ga je li on iz inspekcije. Zubera je priča zaintrigirala pa je htio s vlasnicima doma otvoreno razgovarati i dati im priliku da opovrgnu objede koje su se širile na njihov račun. Nisu prihvatili, ponavljajući da sve rade po zakonu, da su jednom s medijima imali loša iskustva i da “ne žele da ih netko pili”.

Za pomoćnu zgradu za koju su ranije tvrdili da je muški odjel, Zuberu su kazali da je – skladište. Uvjeravali su ga da nikoga ondje nema i da su tamo ortopedske i ostale potrepštine. Nije im povjerovao i odlučio je sve prijaviti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Pokazalo se da su sumnje bile utemeljene, što u emisiji potvrđuje i ministrica Vesna Bedeković najavivši podizanje optužnog prijedloga protiv vlasnika. Sumnja se potvrdila. Radilo se o prekomjernom broju štićenika u ovom domu i nepostojanju 24-satne skrbi – kazala je ministrica.

Osim ministrice, Zuberova gošća u studiju bila je i Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Sustav (ne)brige

O ovoj su temi govorili i Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, predsjednica Udruge socijalnih radnika Štefica Karačić, Sandra Vukušić, urednica web-portala Treća dob, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović te prof. dr. sc. Zoran Sućur s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Revizija donosi i ispovijest Valentine Draškić čija je dementna majka sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju s čovjekom koji je naslijedio njezine nekretnine u Zagrebu i Trakošćanu i koji je, ispostavilo se, “počistio” i nekoliko stotina tisuća kuna s njezina računa. Žena je, potvrđuje to nalaz obdukcije, naposljetku umrla od – žeđi.

Zuber je uspio razgovarati s muškarcem kojega Valentina Draškić proziva da je do imovine njezine majke došao na prijevaru, iskoristivši njezinu bolest:

– Ona nije htjela ništa! Ni piti ni uzimati. Htjela je jednostavno umrijeti... To je život – odgovorio je na pitanje kako je moguće da netko u 21. stoljeću umre od žeđi.

– Mi imamo ilegalne domove bez ikakve kontrole, udomitelje, pojedince koji skrbe po stanovima, natrpaju dvoje-troje u jednu sobu ili čak u isti krevet. Pretvorili su Hrvatsku u jedno ogromno umiralište bez ikakvog nadzora i suosjećanja – komentirala je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović postojeći sustav (ne)brige za stare u Hrvatskoj.

