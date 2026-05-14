Još dva dana za prijavu u program priuštivog najma, zaprimljena 871 prijava

Do kraja petka 15. svibnja, doslovno do ponoći, svi zainteresirani za Program priuštivog najma, u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnine koji će se plaćati po priuštivim, nižim cijenama, mogu podnijeti prijavu i doći na listu onih koji privremeno ili trajno žele riješiti stambeno pitanje u Hrvatskoj, posebno ako svojim financijama ne mogu konkurirati visokim cijenama kvadrata stambenog prostora koje prodavači traže za stanove diljem Hrvatske. Zahtjevi se podnose digitalni putem, ispunjavanjem zahtjeva na stranici prijava.apn.hr.

Ovaj javni poziv provodi APN, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a prijaviti se mogu svi građani koji u vlasništvu nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu. – APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama. Najveći dio u Zagrebu, a po broju dostupnih nekretnina slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Od 15. travnja, kada je javni poziv otvoren, APN je zaprimio 871 prijavu zainteresiranih najmoprimaca za nekretnine diljem Hrvatske. Od toga, više od polovina prijava odnosi se na interes za najam u Zagrebu. Po broju prijava najmoprimaca slijedi Split, Rijeka, Osijek i Sisak – navode službene podatke iz APN-a. Ne čudi što je najviše i onih koji stambene prostore daju u najam, ali i onih koji ih traže u glavnome gradu te Rijeci, Splitu i Osijeku, kamo i ljudi gravitiraju zbog posla ili školovanja. Zanimljiv je interes u manjim sredinama poput Karlovca ili Slavonskog Broda, gradova u Međimurju.

No kada je riječ o Karlovačkoj županiji, većina dostupnih nekretnina su stanovi, ali manji je dio kuća te stanova u kući. Najmanja je nekretnina stan površine 40,19 m2, a najveća je kuća od 142,20 m2. Nekretnine se nalaze u Karlovcu, Ogulinu i Slunju.

U Međimurskoj županiji, pak, veći je broj kuća raspoloživih za najam nego stanova. Najmanja je nekretnina stan površine 56,87 četvornih metara, a najveći je stan od 230,79 kvadrata. Nekretnine se nalaze u Čakovcu, Murskom Središću, Kotoribi i još nekoliko naselja. U Varaždinskoj županiji dostupni su stanovi i stanovi u kući. Najmanja je nekretnina stan površine 50,50 kvadrata, a najveći je stan u kući površine 131,20 četvornih metara. Nekretnine se nalaze u Varaždinu i Ivancu. U Koprivničko-križevačkoj županiji većina dostupnih nekretnina su kuće, od kojih najveća ima 264,95 kvadrata. Nekretnine se nalaze u Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima i općini Virje.

Nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva koje će se slagati po broju bodova koje će ostvariti podnositelji zahtjeva, a kriterija za bodovanje je više: prihodi, broj djece na školovanju, životna dob podnositelja, stručna sprema, invaliditet, vrijeme prebivališta u određenoj jedinici lokalne samouprave itd. Po objavljenoj će listi biti dodjeljivane nekretnine budućim najmoprimcima s obzirom na broj bodova i uvjete koje ostvaruju. Drugim riječima, ovisno o broju članova obitelji, podnositeljima će se ponuditi nekretnina: stan, kuća ili stan u kući, površine koja im pripada. Po istom se principu dodjeljuju i stanovi u POS zgradama koje APN gradi putem programa priuštivog stanovanja diljem Hrvatske.