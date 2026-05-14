Predložen istražni zatvor za djevojku koja je tukla Filipinca: Otprije je poznata policiji, mahala i nožem zbog dečka

Matea O. (20), djevojka je koja je u centru Zagreba napala i premlatila Filipinca, sada je za to nedjelo i osumnjičena, a tužiteljstvo traži da joj se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Jer kako je utvrđeno, filipinskog turista je napala i pretukla dok joj je trajala mjera opreza koja joj je izrečena nakon što je u jednom ranijem nasilnom incidentu napala djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom. Osim što je tada drugoj djevojci prijetila, navodno je mahala i nožem. Tada nije bila pritvorena, a sada bi mogla biti. Nakon što je osumnjičena za napad na Filipinca, branila se šutnjom, a njezino divljanje je snimljeno te se proširilo internetom, nakon čega ju je policija identificirala i uhitila.

Žalosno je što su postojali i oni koji su napad na Filipinca snimali, umjesto da su ga spriječili. Nakon što je Filipinac pod kišom udarca Mateje O. pao na tlo, čak se čuje na snimci kako netko govori: "Na podu je, dosta je." Prema tužiteljstvu, nasilna 20-godišnjakinja Filipinca je napala bez povoda, u Zagrebu nema prijavljeno prebivalište, a u svojim osobnim podacima navela je da radi u kafiću, čijeg se imena nije mogla sjetiti. Neslužbeno se doznaje i da je ranije trenirala nogomet, ali i MMA.

Da podsjetimo, prema navodima policije, incident se dogodio u subotu, 2. svibnja, oko 4 sata ujutro na raskrižju Ilice i Tomićeve u Zagrebu. Osumnjičena je, kako navode iz policije, verbalno i fizički napala 37-godišnjaka te ga udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Time ga je, nasiljem i iživljavanjem na javnom mjestu, dovela u ponižavajući položaj. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke operativnim su radom u večernjim satima 12. svibnja uhitili 21-godišnjakinju koju povezuju s ovim događajem. Nakon uhićenja privedena je u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Po završetku istrage osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.