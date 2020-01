Štićenike su noću ostavljali same? Nagađa se i o uzroku požara

Glasna sirena probudila je rano jutros građane Oroslavja. Nešto nešto nakon pet sati tulilo je iz lokalnog Dobrovoljnoga vatrogasnog društva. Dečke iz DVD-a na noge su digli iz zagorske Javne vatrogasne postrojbe Zabok. Točno u 5.23 sati dobili su dojavu iz centra 112 – gori pomoćni objekt doma “Zelena oaza” u Andraševcu u blizini Oroslavja. Već 11 minuta kasnije vatrogasci iz oba grada bili su na licu mjesta, no prekasno da spase one koji su unutra spavali. Odmah su počeli gasiti jaku vatru koja je u tom trenutku već zahvatila krovište.

Tada su mogli jedino, kazao je Marijan Lovrenčić, županijski vatrogasni zapovjednik, lokalizirati požar, koji je bio toliko jak da su popucali prozori susjednog objekta, u kojem su također smješteni umirovljenici. Za akciju spašavanja i izvlačenje ljudi iz manje kuće već je bilo kasno. No, one koji su bili u ovoj većoj već su evakuirali. Požar je ugašen u 6.19 sati, a još satima kasnije stajali su vatrogasci na požarištu i raskapali ga kako bi bili sigurni da nema preostalog žara. Da je poziv upućen ranije, bili su sigurni vatrogasci, postojala bi mogućnost spašavanja ljudi, za koje su kasnije saznali da ih je bilo šestero.

Prema neslužbenim podacima, riječ je o pet žena i jednom muškarcu. Kako navode oni koji su tamo dolazili, svi su bili nepokretni i dementni. Uvjeti u kojima su tamo živjeli bili su, kaže rodbina, zadovoljavajući, jednako kao i skrb. Unatoč tome što su bili prikovani za krevet i kolica, nikad na njima nisu primijetili dekubitus niti bilo kakvu ogrebotinu, a ni jednu lošu riječ o vlasnici privatnog doma nisu izrekli ni njihovi susjedi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gabrijela Čičković tim se poslom, kažu iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, počela baviti 2012. Dozvolu za otvaranje doma od Krapinsko-zagorske županije dobila je u siječnju te godine, a već u prosincu tražila je povećanje kapaciteta. Je li je rješenjem i dobila, ostala je nepoznanica do kraja jučerašnjeg dana. Za drugi objekt doma (koji se sastoji od dvije kuće) nisu znali ni neki susjedi koji žive u okolici.

Najviše 20 štićenika

– Glavni objekt u Dolinskoj ulici, na kućnom broju 8, radi već godinama, a ova dva, na broju 22, mora da su u toj funkciji tek odnedavno – rekao je samo jedan od susjeda koji je došao na mjesto tragedije želeći saznati detalje nesreće. Navirivali su se iza vrpce, koju je policija postavila dvjestotinjak metara od izgorjele kuće, a iza koje su puštali tek službene osobe i visoke dužnosnike koji su, čim su čuli za nesreću, stigli u Andraševec. Već prije deset sati tamo su stigli gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, a vrlo brzo za njima su stigli premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– U ovom trenutku, osim izražavanja najdublje sućuti obiteljima smrtno stradalih osoba, ne mogu reći ništa više, sve drugo bilo bi nagađanje. Pričekat ćemo da nadležne službe obave svoj posao. Ovdje će se uključiti svi, i županijska tijela i nadležno ministarstvo. Da vidimo treba li sustav kontrola činiti redovitijim i češćim – rekao je premijer Plenković. Od jutra su na terenu bile i državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa te Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb u spomenutom ministarstvu. One kažu kako je dom “Zelena oaza” prijavljen kao obiteljski, a to znači da može imati najviše dvadeset štićenika. U tri objekta Zelene oaze, prema neslužbenim informacijama, bilo je oko 50 uglavnom starijih i teško pokretnih ljudi. Dozvolu za rad privatnim domovima izdaju županije, rekle su, a Ministarstvo obavlja nadzor na temelju dojava da nešto nije u redu.

Susjedna kuća po nadzorom?

Nepravilnosti u radu privatnog obiteljskog doma počele su izlaziti na vidjelo i prije no što je očevid bio završen. Čini se da drvena kuća u kojoj je život tragično skončalo šestero starijih i teško pokretnih osoba nije imala dozvolu za rad, odnosno da su nesretni ljudi ondje bili smješteni na crno. Naime, privatni obiteljski dom prijavljen je na jednoj adresi, dok je drvena kuća u kojoj su ljudi stradali od nje udaljena petstotinjak metara niže niz ulicu, potvrdila nam je Tatjana Katkić Stanić.

Zbog sumnje rada na crno na teren su izašli i inspektori rada. Pred dom je u poslijepodnevnim satima stigla i ministrica Vesna Bedeković, koja je u trenutku kad je čula za nesreću bila u Zadru te momentalno krenula u Zagorje. Ministarstvo je, kako je kazala, žurno osiguralo privremeni smještaj za 21 korisnika u zgradi pokraj objekta koji je izgorio.

– Nakon što završi očevid moći ćemo, ako se s time slože članovi obitelji, premjestiti ih u drugu ustanovu – rekla je Bedeković. Na pitanje što je potrebno da bi se osoba mogla baviti skrbi o starijim i nemoćnim osobama, ministrica je kazala da je potrebno ispuniti niz uvjeta.

– U svakom slučaju, starije osobe nikako ne bi smjele biti ostavljene bez skrbi i kontrole stručnih osoba – rekla je ministrica Bedeković. U kući u kojoj je odsjeo 21 korisnik, rekli su oni čiji članovi obitelji tamo žive, postoji stalna skrb, od 0 do 24 sata, no u jednom od dva pomoćna objekta, u kojem je izgorjelo njih šestero, obično nisu non-stop, odnosno tamo nitko ne spava. U noćnoj smjeni bude od jedno do dvoje djelatnika doma koji su, prema neslužbenim informacijama, i jučer bili u većoj kući, no nisu uspjeli izbaviti šestero nepokretnih. Iako očevid danas još nije bio gotov, pretpostavlja se da bi uzrok mogla biti električna pećica na koju se šestero korisnika grijalo.