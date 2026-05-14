BIVŠA KANCELARKA

Angela Merkel o Trumpu: 'Ima nevjerojatnu količinu moći, treba ga shvatiti vrlo ozbiljno'

Po?eo samit NATO-a s porukama o privrženosti uzajamnoj obrani
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 13:10

Govoreći o odnosu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Merkel je poručila kako je važno fokusirati se na zajedničke interese te pristupati odnosima bez straha

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je građane Njemačke da realno i uravnoteženo procjenjuju rad aktualne vlade. U razgovoru za časopis Focus poručila je kako smatra da treba priznati i ono što je vlada uspjela napraviti, istaknuvši da su joj "mjera i umjerenost" oduvijek bile važne vrijednosti, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). Osvrnuvši se na kabinet koji vodi aktualni čelnik Friedrich Merz i predsjednik CDU-a, Merkel je rekla da se ne može tvrditi kako vlada nije napravila ništa. "Nije kao da se ništa nije dogodilo", rekla je bivša predsjednica Kršćanskih demokrata (CDU).

Iako nije željela detaljnije komentirati konkretne poteze vlasti, Merkel je naglasila da aktualnoj vladi želi uspjeh, prenosi Fenix. Dodala je kako smatra da su članovi vlade svjesni ozbiljnosti situacije i velike odgovornosti koju nose u zahtjevnim međunarodnim okolnostima, posebno zbog ratova u Ukrajini i Iranu. Bivša kancelarka osvrnula se i na gospodarsku politiku tijekom svojih mandata. Podsjetila je da se Njemačka tijekom financijske krize 2008. godine zaduživala u velikim razmjerima, ali da je kasnije uvedena kočnica zaduživanja kako bi se osigurala stabilnost državnih financija.

"Danas ne bi bilo moguće formirati infrastrukturni fond ili beskonačno financirati obrambena izdvajanja da ne upravljamo gospodarstvom tako dobro". Govoreći o odnosu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Merkel je poručila kako je važno fokusirati se na zajedničke interese te pristupati odnosima bez straha. "Ne trudeći se previše ugoditi nekome – iako nikada nisam gajila iluzije kada će stvari ići dobro – niti želeći biti posebno provokativna – tako sam djelovala". Na kraju je upozorila da Trumpovu političku moć ne treba podcjenjivati. "Tko god dođe na te pozicije, jednostavno ima nevjerojatnu količinu moći. I zato je treba shvatiti vrlo, vrlo ozbiljno".

Njemačka Donald Trump Angela Merkel

