Orsat Miljenić o sceni na Pantovčaku: 'Ovdje nema mjesta politiziranju, kolega Lendić je valjda mlad...'

Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske komentirao je situaciju koja se dogodila Tomislavu Lendiću. Naime, novi apostolski nuncij, nadbiskup Leopoldo Girelli, predao je u srijedu vjerodajnice predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Tom svečanom događaju nazočila je i Gordana Vidović Mesarek, iako je umjesto nje tamo trebao biti Tomislav Lendić. Njega su ispratili iz Ureda predsjednika i poručili mu da nije dobrodošao radi intervjua kojeg je prethodno dao, a u kojem je Milanovića prozvao kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta hrvatskih veleposlanika i konzula.

'Zapravo nije bitno radi li se o Lendiću ili bilo kojem drugom službeniku Ministarstva. Predaja vjerodajnica je isključivo predsjednička ovlast i predsjednik svojom odlukom određuje tko će na njoj biti. Naravno da je poželjno da su na njoj predstavnici Ministarstva i to se poštuje i u tome uzajamno sudjelujemo', rekao je Miljenić za N1.

Dodao je da je tu osnovni problem što jedan službenik, kako se god on zvao, osporava Ustav. 'Zato što Hrvatska ima samo jednu vanjsku politiku, onu koju po ustavu sukreiraju predsjednik i Vlada. Svaki izlazak iz toga bilo kojeg službenika predstavlja čisto politiziranje, neću reći strančarenje jer ne vjerujem da ga je poslala neka stranka da govori', poručio je.

Orsat Miljenić rekao je kako je riječ o 'čistom politiziranju' koje, smatra, državni službenici ne bi smjeli prakticirati. Istaknuo je da se odluka o nesudjelovanju u predsjednikovim programima odnosi na svakoga tko se bude ponašao na takav način, neovisno o funkciji koju obnaša.

Naglasio je i kako profesionalni diplomati moraju zastupati isključivo službenu politiku Republike Hrvatske, a ne interese političkih stranaka ili osobne stavove. Prema njegovim riječima, potrebno je prekinuti praksu u kojoj pojedinci, nakon ulaska u sustav uz političku podršku, sebe predstavljaju kao potpuno neovisne profesionalce, dok istodobno promoviraju stranačke interese. 'Nitko nikome ne brani bavljenje politikom, ali to nije spojivo s profesionalnom diplomatskom službom', zaključio je Miljenić za N1.

Miljenić je ocijenio kako je posebno problematično kada osobe koje javno nastupaju politički istodobno procjenjuju stručnost drugih ljudi. 'Ono što je ovdje posebno teško da ta osoba onda kvalificira druge ljude s aspekta stručnosti. Pa ti nisi stručnjak ako nastupaš politički', poručio je.

Dodao je i kako su razgovori o popunjavanju diplomatske mreže bili na dobrom putu prema dogovoru, no da ovakvi istupi dodatno otežavaju cijeli proces. 'Kad vam dođe jedan ovakav upad sa strane, za koji sam siguran da ministar s tim nema ništa, jer nije ni njemu u interesu. Onda to cijeli proces ruši i vraća natrag jer se pokušavaju nametnuti neki kriteriji koje mi na političkoj razini nismo dogovorili. I sad se postavlja pitanje - tko govori u ime Ministarstva, ministar ili njegov službenik. To je stvar Ministarstva, da službenicima kažu što smiju, što ne smiju', kazao je.

Miljenić se prisjetio početaka diplomatskih karijera tijekom 1990-ih, istaknuvši kako su tada u Ministarstvo došli i Andrej Plenković, Zoran Milanović, Joško Klisović te on sam. Kazao je da su među njima postojale razlike u mišljenjima, ali da nikada nisu djelovali protiv Ustava ni službene vanjske politike države. 'Kolega Lendić je valjda mlad, ja se nadam da je ovo slučajno, da nije dio nekog plana da se opstruiraju pregovori oko popunjavanja diplomatske mreže, uvjeren sam da nije. Ali, svakako nije korisno, i ne smije se to raditi', rekao je.