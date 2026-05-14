DEMANTIRALI NAVODNI TAJNI POSJET

Izrael: Netanyahuov posjet doveo do povijesnog napretka. UAE: Nije nas posjetio

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the AIPAC policy conference in Washington
Benjamin Mihoci/Hina
14.05.2026.
u 13:41

Ujedinjeni Arapski emirati su u četvrtak odbacili izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu potajno posjetio zemlju nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli napade na Iran, javlja njemačka agencija dpa. Ured izraelskog premijera je u srijedu priopćio da je Netanyahu u tajnosti posjetio UAE tijekom trenutnog rata protiv Irana te da ga je primio predsjednik Mohamed bin Zajed. Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a odbacilo je tu tvrdnju u priopćenju objavljenom u četvrtak i također zanijekalo da je primljeno vojno izaslanstvo.

Ministarstvo je kazalo da "su bilo kakve tvrdnje o nenajavljenim posjetima ili neobjavljenim aranžmanima potpuno neutemeljene osim ako ih službeno ne potvrde relevantne vlasti u UAE-u". Također je dodalo da odnosi s Izraelom funkcioniraju u okviru Abrahamovih sporazuma iz 2020. i da se ne temelje na neformalnim ili mutnim dogovorima. Netanyahuov ured je priopćio da je "ovaj posjet doveo do povijesnog napretka u odnosima između Izraela i UAE-a", ne navodeći druge pojedinosti.

Iran je u međuvremenu oštro kritizirao navodni posjet. Državna radiotelevizija IRIB je objavila da je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči obavijestio službeni Teheran o posjetu "na vrhuncu vojnog sukoba". Arakči, koji je trenutno u Indiji, opisao je politiku UAE-a kao "glup rizik" te kazao da je suradnja između UAE-a i Izraela "neoprostiva".
