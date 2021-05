Luda priča iz Njemačke: Popravljali automobil 4 godine pa ga vratili vlasnici - bez motora

Još 2017. godine, Brigitte Meyer, sada 73-godišnjakinja, odvezla je u njemačkom Schwabisch Gmundu svoj BMW M3 na popravak. Gotovo četiri godine nakon, ženi je napokon vraćen automobil - bez motora, prenosi Fenix Magazin.

Meyer je već bila platila popravak 3.200 eura, no vlasnik radionice Matthias Meindl tvrdio je da mu je vlasnica dužna još 3.700 eura jer je automobil morao odnijeti u Austriju na popravak. 73-godišnja vlasnica tužila je vlasnika radionice 2018. godine, da bi sud odredio da joj vlasnik vrati automobil, što je on i učinio.

- Ništa nije bilo ispod poklopca motora, tresla sam se od bijesa. Moraju mi još isporučiti motor, kazala je Meyer.

No vlasnik je objasnio svoju stranu priče - Meyer je zbog financijskih problema račune platila devet mjeseci nakon dogovorenog roka, a ubrzo nakon toga ga je i tužila, a on joj je predložio opciju kojom on ne odgovara za preostali rad koji je potreban.

- Sud je sve odlučio kao što sam od početka predložio, kazao je vlasnik.

