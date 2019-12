Vlakovi su lani kasnili 108 dana, a u deset mjeseci ove godine 59

Od 4. prosinca putnici u željezničkom prometu kojima vlak kasni više od 60 minuta imaju pravo na povrat dijela cijene karte.

Naime, prema Uredbi (EZ-a) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, a koja je u potpunosti stupila na snagu početkom ovog mjeseca, propisano da putnici kojima vlak kasni između 60 i 119 minuta imaju pravo na povrat 25 posto cijene karte, a oni kojima vlak kasni više od 120 minuta mogu tražiti povrat 50 posto cijene karte.

A prema podacima o kašnjenju vlakova u Hrvatskoj koje smo dobili od HŽ Infrastrukture (HŽI), broj vlakova koji kasni iznad 60 minuta gotovo je zanemariv u odnosu na ukupan broj vlakova koji prometuju hrvatskim prugama.

Tako je u prošloj godini, navode u HŽI-ju, od ukupno 218.723 vlaka, između 60 i 119 minuta kasnilo 1100 vlakova, što je 0,5 posto. Ti vlakovi kasnili su ukupno 88.735 minuta. Lani su više od 120 minuta kasnila 373 vlaka, odnosno 0,1 posto od ukupnog broja vlakova, a njihovo ukupno kašnjenje iznosilo je 67.329 minuta.

Ukupno su tako vlakovi na hrvatskim prugama lani, gledajući sva zakašnjenja iznad 60 minuta, kasnili 156.064 minute, odnosno 2601 sat ili 108 dana. Prema podacima HŽI-ja, u prvih deset mjeseci ove godine od ukupno 200.511 vlakova, između 60 i 119 minuta kasnilo je 656 vlakova (0,3 posto) s ukupno 51.026 minuta zakašnjenja.

U tom je razdoblju više od 120 minuta kasnilo 185 vlakova (0,09 posto), i to ukupno 34.005 minuta. Od siječnja do kraja listopada ove godine vlakovi koji su kasnili više od 60 minuta tako su ukupno skupili 85.031 minutu kašnjenja, a to je 1417 sati, odnosno 59 dana.

Kako su nam već objasnili u HŽ Putničkom prijevozu (HŽPP), do kašnjenja vlakova iznad 60 minuta dolazi u slučaju većih izvanrednih događaja na pruzi poput podlijetanja vozila pod vlak, kvarova vozila, kvarova na infrastrukturi ili loših vremenskih uvjeta. Stoga u HŽPP-u ne očekuju znatnije iznose za povrat novca putnicima jer, kako su naveli, do kašnjenja koje prelazi 60 minuta dolazi rijetko.

A za povrat dijela cijene karte potrebno je uz popunjeni zahtjev za ostvarivanje prava putnika priložiti i originalnu kartu koju je ovjerio vlakopratitelj u vlaku ili blagajnik.

Dokumentaciju treba poslati poštom na adresu: HŽ Putnički prijevoz, Prodaja i marketing, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb. Pritom se povrat novca od HŽPP-a ne može dobiti za subvencionirane karte, karte koje su prodali drugi željeznički prijevoznici i karte željezničkih radnika za odlazak na posao ili službeno putovanje.

Naknada za kašnjenje isplaćuje se u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava putnika. Umjesto naknade za kašnjenje, putnik može odabrati vaučer za putovanje u vrijednosti naknade koja se inače neće isplaćivati za karte koje koštaju manje od četiri eura.