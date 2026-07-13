Gianni Infantino: Koga briga za raju i taktiku dok Fifa zgrče novac!

Kako najvažniju sporednu stvar na svijetu ogaditi milijardama ljudi, a istovremeno ostvariti basnoslovni profit? Odgovor zna Gianni Infantino, čelni čovjek Fife, od kojeg smo "naučili" da poziv iz Bijele kuće može poništiti crveni karton. Koga briga za pravila i propise dok Fifa zgrče novac, pa na aktualnom SP-u u nogometu, umjesto dva puta po 45 minuta, gledamo utakmice podijeljene na četvrtine.

Jer to odgovara američkim medijskim kućama. To što se utakmice, sa sudačkom nadoknadom, umjesto 90 i nešto sitno minuta, igraju i po 100 ili više minuta, koga briga? Infantina sigurno ne, jer on zbraja profit, prijateljuje s Trumpom i svakodnevno dokazuje da nogomet odavno nije, kako reče Gary Lineker, sport koji igraju svi, a uvijek pobjeđuju Nijemci.

Jer niti Nijemci više uvijek pobjeđuju niti je nogomet više samo sport. Pod Infantinom je postao tvornica novca kojoj nisu bitni ni raja ni taktika.