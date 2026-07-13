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OSOBA TJEDNA

Gianni Infantino: Koga briga za raju i taktiku dok Fifa zgrče novac!

storyeditor/2026-07-08/infantino.jpg
Reuters/PIXSELL (Ilustracija)
VL
Autor
Ivana Jakelić
13.07.2026.
u 10:36

Kako najvažniju sporednu stvar na svijetu ogaditi milijardama ljudi, a istovremeno ostvariti basnoslovni profit? Odgovor zna Gianni Infantino, čelni čovjek Fife, od kojeg smo "naučili" da poziv iz Bijele kuće može poništiti crveni karton. Koga briga za pravila i propise dok Fifa zgrče novac, pa na aktualnom SP-u u nogometu, umjesto dva puta po 45 minuta, gledamo utakmice podijeljene na četvrtine.

Jer to odgovara američkim medijskim kućama. To što se utakmice, sa sudačkom nadoknadom, umjesto 90 i nešto sitno minuta, igraju i po 100 ili više minuta, koga briga? Infantina sigurno ne, jer on zbraja profit, prijateljuje s Trumpom i svakodnevno dokazuje da nogomet odavno nije, kako reče Gary Lineker, sport koji igraju svi, a uvijek pobjeđuju Nijemci.

Jer niti Nijemci više uvijek pobjeđuju niti je nogomet više samo sport. Pod Infantinom je postao tvornica novca kojoj nisu bitni ni raja ni taktika. 

Ključne riječi
FIFA Gianni Infantino osoba tjedna

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