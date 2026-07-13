Toco poziva mlade da ovog ljeta nauče osnove hrvatskog znakovnog jezika

Toco, brend bezalkoholnih pića iz portfelja Jamnice, pokrenuo je kampanju „Dobar znak daleko se čuje” usmjerenu na mlade. U središtu kampanje je prepoznatljivi Tukan, maskota brenda Toco, koji poziva mlade da već ovog ljeta steknu jednu cool i korisnu vještinu: nauče osnove hrvatskog znakovnog jezika.

Kampanja polazi od jednostavne, ali važne poruke: komunikacija ne mora uvijek biti glasna da bi se daleko čula. Za gluhe i nagluhe osobe svakodnevica je često obilježena situacijama u kojima ih okolina ne razumije, ne zna kako pristupiti komunikaciji ili jednostavno ne prepoznaje izazove s kojima se susreću. Odlazak liječniku, razgovor u javnoj instituciji, kupovina, škola, fakultet, posao ili običan svakodnevni susret mogu postati prepreka ako komunikacija nije pristupačna.

Prema podacima iz rujna 2025., u Registru osoba s invaliditetom Republike Hrvatske upisano je više od 21.000 osoba s oštećenjem sluha. Hrvatski savez gluhih i nagluhih okuplja 22 temeljne udruge članice s oko 5.000 članova, od kojih više od polovice koristi hrvatski znakovni jezik. Iza tih brojki nalaze se ljudi, njihove svakodnevne situacije i potreba da društvo bude otvorenije, pažljivije i spremnije na komunikaciju koja ne isključuje.

Foto: Jamnica

Upravo zato Toco ovom kampanjom želi približiti hrvatski znakovni jezik mladima i pokazati da prvi korak ne mora biti velik. Dovoljno je naučiti nekoliko osnovnih znakova, poput pozdrava, zahvale, pitanja treba li nekome pomoć ili jednostavne poruke da smo spremni pokušati komunicirati na način koji je drugoj osobi pristupačan.

Kampanja je nastala u suradnji s Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, a posebno je usmjerena prema generaciji Z. Toco se mladima obraća kroz njima bliske kanale, vizuale i ton komunikacije, a Tukan u kampanji preuzima ulogu simpatičnog vodiča kroz osnove hrvatskog znakovnog jezika.

Poseban početak kampanje obilježila je suradnja s influencerima, koji su jedan dan na svojim društvenim mrežama objavili video bez zvuka. Riječ je bila o sadržaju kakav inače objavljuju svakoga dana, ali ovaj put bez glasa, glazbe i zvučnog objašnjenja. Time su privukli pažnju svojih pratitelja i na jednostavan, izravan način pokazali kako jedan dan bez zvuka izgleda u stvarnosti gluhih i nagluhih osoba.

Foto: Jamnica

Društvene mreže tako su iskorištene kao koristan kanal za edukaciju i informiranje javnosti, ovaj put posebno generacije Z. Toco kroz digitalne sadržaje želi mlade potaknuti da zastanu, pogledaju, razmisle i nauče nešto što im možda dosad nije bilo blisko, ali nekome drugome može značiti jako puno.

Osim na društvenim mrežama Toco je kampanju „Dobar znak daleko se čuje” povezao sa svojom aktualnom brand kampanjom „Tukan zna”. Ovoga puta Tukan zna i znakovni jezik – a podršku zajednici gluhih i nagluhih daje i kroz titlovane reklame, jumbo plakate i druge komunikacijske kanale kojima se dodatno širi poruka o važnosti inkluzivne komunikacije. Svi oni imaju isti cilj: potaknuti što više ljudi, osobito mladih, da ovog ljeta razmisle o izazovima s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe te da, uz pomoć Tukana, nauče nekoliko osnovnih znakova hrvatskog znakovnog jezika.

Foto: Jamnica

„Toco je brend koji se obraća mladima razigranim, digitalnim i pristupačnim tonom. Upravo zato željeli smo otvoriti temu koja je društveno važna, ali je približiti na način koji je mladima prirodan. Ne tvrdimo da nekoliko naučenih znakova može riješiti sve komunikacijske prepreke s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe. Ali vjerujemo da može biti početak većeg razumijevanja, pažnje i uključivanja. Dobar znak zaista se može daleko čuti, čak i onda kada nije izgovoren”, izjavila je rukovoditeljica robnih marki Jamnice plus Martina Hajtud.

„Hrvatski znakovni jezik je jezik s vlastitim pravilima, gramatikom, koji se uči kao i svaki drugi strani jezik. Gluhi imaju svoju povijest i kulturu iz koje je i nastao hrvatski znakovni jezik. To nije pantomima, nije pojednostavljena verzija hrvatskog govornog jezika. U svijetu imamo preko 200 znakovnih jezika. Zato nam je drago da Toco ovom kampanjom želi mladima približiti znakovni jezik kao jezik susreta, razumijevanja i ravnopravnosti”, naglašava Dijana Vincek, predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.

Kampanja „Dobar znak daleko se čuje” podsjeća da inkluzija ne mora početi velikim riječima. Ponekad počinje jednim pogledom, jednim pokušajem i jednim naučenim znakom. Uz Tukana osnove znakovnog jezika možete početi učiniti kroz njegov Instagram profil, a abecedu znakovnog jezika kroz YouTube kanal.

Također, Hrvatski savez gluhih i nagluhih poziva sve zainteresirane da ove jeseni nauče znakovni jezik kroz redovne tečajeve udruge za koje su prijave već otvorene: Otvorene prijave za novu sezonu tečaja hrvatskog znakovnog jezika i kulture gluhih.