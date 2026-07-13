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IMALI ŠTO VIDJETI

FOTO Pretraga kuće u Bjelovaru otkrila dobro skrivenu tajnu: Pogledajte što je sve policija zaplijenila

Foto: Carinska uprava
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VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 13:08

Pretraga je provedena temeljem naloga Općinskog suda u Bjelovaru, a rezultirala je pronalaskom velike količine nezakonitih duhanskih proizvoda, nakon čega su otkriveni i droga, oružje te streljivo

Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Varaždin, u suradnji sa službenicima Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, proveli su 10. srpnja pretragu obiteljske kuće i pomoćnih objekata na području Bjelovara. Pretraga je provedena temeljem naloga Općinskog suda u Bjelovaru, a rezultirala je pronalaskom velike količine nezakonitih duhanskih proizvoda, nakon čega su otkriveni i droga, oružje te streljivo, javlja Carinska uprava.

Tijekom pretrage carinski službenici pronašli su posebno izrađena i prikrivena skrovišta u drvenoj bačvi u radionici, lažnom krovu pseće kućice te prostoru između stropa i krova radionice. U njima je bilo skriveno ukupno 56,8 kilograma sitno rezanog duhana, 57.200 komada cigareta, odnosno 2.860 paketića bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, kao i elektronička vaga.

Budući da za pronađene duhanske proizvode nije bila obračunata ni plaćena trošarina, a osumnjičena osoba nije mogla dokazati njihovo zakonito podrijetlo, roba je privremeno oduzeta sukladno Zakonu o trošarinama. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine protiv osumnjičene osobe bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, dok će nadležni Područni carinski ured pokrenuti postupak naplate trošarine u iznosu od 16.229,92 eura.

Tijekom pretrage u istim skrivenim prostorima pronađeni su i predmeti za koje se sumnja da su povezani s kaznenim djelima iz nadležnosti policije. Zbog toga je pretraga privremeno obustavljena, a na teren su pozvani policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Nakon što je ishođen nalog Županijskog suda u Bjelovaru, policija je nastavila pretragu te pronašla 2.190,50 grama materije nalik na marihuanu, više komada vatrenog i zračnog oružja, ručnu bombu, više od 5.000 komada streljiva različitih kalibara, veću količinu baruta, spremnike i dijelove oružja te pirotehnička sredstva. Svi pronađeni predmeti oduzeti su sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku. Iz Carinske uprave ističu kako ovaj slučaj još jednom potvrđuje važnost zajedničkog djelovanja carine i policije u otkrivanju i suzbijanju nezakonite trgovine te drugih oblika kriminaliteta.
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Ključne riječi
Bjelovar pretraga carina droga

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