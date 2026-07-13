FOTO I najiskusniji carinici ostali su zatečeni prizorom. Pogledajte što je skrivao na tri lokacije. Prijeti mu skoro 23.000 eura kazne

Ovlašteni carinski službenici osječke Područne jedinice Službe za mobilne jedinice otkrili su više od 2300 litara nepravilno označene domaće rakije tijekom pretraga provedenih na trima lokacijama kojima se koristi hrvatski državljanin registriran kao mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Pretrage stambenih i drugih prostorija provedene su 7. srpnja 2026. godine na temelju naloga Općinskog suda u Đakovu.

Carinici su pritom pronašli ukupno 2314 litara domaće rakije s udjelom apsolutnog alkohola od 49 posto. Boce i spremnici nisu bili označeni posebnim markicama Ministarstva financija, kako je propisano za tu vrstu trošarinskih proizvoda, pa je cjelokupna pronađena količina alkohola privremeno oduzeta. Zbog utvrđenih nepravilnosti Područnom carinskom uredu Osijek bit će upućen zahtjev za donošenje rješenja kojim će se proizvođaču obračunati trošarina u iznosu od 9023,38 eura.

Protiv počinitelja će biti izdan i prekršajni nalog zbog više povreda odredbi Zakona o trošarinama. Za počinjene prekršaje propisane su novčane kazne čiji ukupni minimalni iznos doseže 22.800 eura, uz dodatnih 30 eura troškova prekršajnog postupka. Osječka Područna jedinica Službe za mobilne jedinice zatražit će i brisanje proizvođača iz registra trošarinskih obveznika. U skladu sa zakonskim ovlastima bit će mu oduzeti uređaji, strojevi i ostala oprema koja se koristila u proizvodnji jakih alkoholnih pića.