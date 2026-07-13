Blaženka je nestala prije gotovo tri mjeseca, a obitelj i dalje čeka odgovor: 'Živimo u agoniji, svaki dan je sve teže'

Gotovo tri mjeseca prošla su od nestanka 49-godišnje Blaženke Ledinski, no odgovora na pitanje gdje je i što joj se dogodilo još uvijek nema. Dok policijska potraga traje, njezina obitelj svakodnevno proživljava neizvjesnost koja, kako kažu, postaje sve teža.

Blaženka Ledinski s prebivalištem u Prekobrdu nestala je 27. travnja ove godine. Od toga dana svaki telefonski poziv za njezine najbliže nosi tračak nade, ali i strah od najgoreg. Sestra Božica ponovno je uputila apel građanima da, ako imaju bilo kakvu informaciju, kontaktiraju policiju. – Još uvijek nemamo nikakvih novih saznanja o njoj ni o okolnostima njezina nestanka. Svaki dan sve teže podnosimo ovu neizvjesnost. Uskoro će biti tri mjeseca kako je nema. Bilo kakva informacija bila bi nam od neizmjerne važnosti. Kakav god ishod bio, barem bismo znali što se dogodilo s njom – kaže nam Blaženkina sestra.

Obitelj ističe kako je Blaženka od rođenja imala zdravstvene poteškoće. – Nažalost, od rođenja ima psihičkih problema. Na samom porodu bila je klinički mrtva pa su je liječnici morali oživljavati. Od tog traumatičnog događaja ostale su joj trajne posljedice, a kako je odrastala, njezino specifično ponašanje postajalo je sve izraženije – ispričala je sestra.

Posljednji kontakt s Blaženkom obitelj je imala dan prije nego što je službeno prijavljen njezin nestanak. – Zadnje što znamo jest da je u nedjelju, dan prije službenog nestanka, nazvala svog nećaka kako bi mu čestitala rođendan. Zvučala je sasvim normalno. Nikada nam nije rekla da ima bilo kakvih problema s čovjekom s kojim je živjela. Kada smo shvatili da je nema i da se ne javlja, otišla sam na policiju i prijavila njezin nestanak – kaže Božica.

Prema podacima Nacionalne evidencije nestalih osoba, Blaženka Ledinski rođena je 21. veljače 1977. godine u Bjelovaru. Visoka je oko 160 centimetara, jače je tjelesne građe, ima okruglo lice, tamnoplave oči i ravnu sijedu kosu. Građani koji raspolažu bilo kakvim saznanjima mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji ili nazvati broj 192. Informacije se mogu dostaviti i anonimno putem e-mail adrese nestali@nestali.hr. Obitelj vjeruje da i naizgled beznačajan detalj može biti presudan te još jednom poziva sve koji nešto znaju da pomognu kako bi agonija koja traje gotovo tri mjeseca napokon završila.