Vještak o vukovarskoj tragediji: Helikopter nije smio biti u zraku

Vojni helikopter koji je 9. srpnja 2007. pao u krugu vukovarske vojarne nikada nije smio letjeti. Zaključak je to s jučerašnje sudske rasprave pred Općinskim sudom u Vukovaru na kojoj se pilotu Robertu Gariću sudi za pad helikoptera u kojem su poginule djelatne vojne osobe Ljubica Perišić, Juraj Ruškač i Vjekoslav Ljubo.

Kako je rečeno na suđenju, a s čime se složio i sudski vještak Miljenko Čop, transportni vojni helikopter MI-8 nije smio ići u prenamjenu bez odobrenja proizvođača, no ne postoje dokazi da je odobrenje dobiveno. Isto tako proizvođač nije uključen ni u izradu projektne dokumentacije za prenamjenu, koju je izradio ZTC, a po pravilima je morao biti. Ne postoji ni dozvola za let helikoptera koju izdaje Tehnička i prometna uprava Ministarstva obrane. Nema ni naknadno izrađenih uputa o letenju i procedura koje su morale biti napravljene s obzirom na to da je letjelica prenamijenjena.

Pratiti trag propusta

Bez ikakvih dokumenata i odobrenja salonski VIP helikopter MORH-a letio je desetak godina pri čemu je u više navrata prevozio predsjednike, premijere, ministre, visoke goste iz inozemstva. Svima njima tako je “glava bila u torbi”, a da o tome nisu ništa znali. Navodno je i drugi MORH-ov salonski helikopter, koji i danas leti, prenamijenjen bez svih potrebnih dozvola i odobrenja proizvođača.

Provedena prva grupna bojeva gađanja i raketiranja iz Kiowa Warriora:

– Uobičajeni sudski postupci vode se da bi se utvrdila nečija odgovornost ako postoji dovoljno dokaza. Međutim, ovaj postupak vodi se da bi se sakrila odgovornost osoba odgovornih za štetu koja je napravljena – rekao je Garićev odvjetnik Mate Kustura. Odvjetnik je predsjednici sudskog vijeća Miri Rajš predao i prepisku sudskog vještaka Milana Lelasa, jednog od autora vještačenja koje Garića smatra krivcem za pad helikoptera, i pilota Amira Viteza koji mu je, kako je sam rekao, pomagao u pisanju s obzirom na to da Lelas nije bio dovoljno stručan. I sama sutkinja Rajš ostala je zatečena rekavši da je riječ o opasnom dokumentu u kojem se spominju i neki pravosudni djelatnici i iz kojeg je razvidno da se “Gariću pakira odgovornost”.

– Ne pakira se ovdje Robertu Gariću, nego se skriva odgovornost onih koji su dugo u vrhu sustava, a koji su napravili toliko velikih propusta. Da je DORH pratio propuste, trag bi ih doveo do onih koji su te propuste napravili i nikad do svega ovoga ne bi došlo. Taj helikopter nije smio letjeti i to je sukus svega – rekao je Kustura.

Obitelji dobile naknadu

Unatoč svemu, sudski vještak Miljenko Čop ostao je pri svom zaključku da je Garić odgovoran za pad helikoptera. Pozivajući se na službene bilješke, Čop je rekao da je Garić počeo polijetanje brzinom glavnog rotora od 91-93 km/h iako ona po uputama proizvođača ne smije biti ispod 95 km/h. Čop tvrdi i da je helikopter zalebdio na visini od 20-30 centimetara od zemlje iako ona ne smije biti manja od tri metra. Tvrdi da ni Garić ni kopilot Sabljak nisu imali važeće liječničke preglede te da u knjižici letjelice nije bilo nikakvih zabilježbi koje upućuju na problem s letjelicom.

U međuvremenu su obitelji stradalih dobile naknadu za duševne boli, a njihova su djeca dobila mirovine.