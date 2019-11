Vjeroučitelj djeci: Demokratski kreteni smatraju da je gay OK

Trebali smo pustiti dva koridora, jedan od Zagreba drugi do Rijeke pa, kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo, tako je trebalo biti. Ispada da je Đeneral (Ratko Mladić, op.a.) bio u pravu jer on je svoje zaštitio... Trebalo bi automatski rezanje ušiju i vađenje očiju... Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu ministricu vanjskih poslova odmah... Svatko ima svog Mesića, vjerojatno i ovaj razred ima svog Mesića... Imamo neoliberalne demokratske kretene koji misle da je gay OK, da se trebaju svi držati za ruke pod duginom zastavom... Četvrta generacija crvenih uhljeba, a ovo zlo Vesnu Pusić i Stipu Mesića, za njih je metak u glavu po kratkom postupku... – neke su od skandaloznih rečenica, koje je prema optužnici koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, na nastavi vjeronauka 29. studenog 2017. izgovorio vjeroučitelj Krešimir Bagarić.

Poticanje na mržnju

Zbog izgovorenog je nedavno optužen za poticanje na nasilje i mržnju, usmjerenu prema Srbima i muslimanima zbog njihove nacionalnosti, odnosno vjeroispovijesti. Bagarić je navedeno izgovorio na satu vjeronauka koji je držao osmom razredu zagrebačke Osnovne škole “Matija Gubec”. U istrazi se prvo branio šutnjom, a zatim je porekao djelo, no nije htio odgovarati na pitanja. Tijekom istrage saslušani su djelatnici škole, roditelji i djeca, a manje-više svi su iskazali da su za ono što je Bagarić izgovorio doznali nakon što je portalu Index.hr objavljena audiosnimka. Po svemu sudeći snimio ga je netko iz razreda, a iz iskaza svjedoka vidljivo je da djeca nisu bila svjesna da je ono što je Bagarić govorio neprimjereno.

Vidljivo je i da su se brinuli hoće li on zbog toga dobiti otkaz te da su se ljutili na neimenovanu osobu koja je snimila vjeroučitelja te to dostavila medijima. Isto tako iz iskaza saslušane djece i njihovih roditelja vidljivo je i da je Bagarić djeci bio jedan od omiljenijih nastavnika, a djeca su mahom iskazivala da im se sviđao jer im je na satovima vjeronauka pričao o svačemu, a ponajmanje o vjeronauku. Povod njegovu neprimjerenom i skandaloznom govoru bilo je samoubojstvo Slobodana Praljka, koji se ubio tijekom izricanja presude u Haagu. Bagarić je u prvim reakcijama nakon izbijanja skandala tvrdio da je nije govorio djeci, već osobnoj asistentici jednog od učenika.

Zgrožena ravnateljica

Pravdao se da joj je to govorio jer je znao da joj je otac ubijen za vrijeme rata u BiH, a i neka djeca su iskazivala da je razgovarao s asistenticom, no kako se to događalo u razredu, sve izgovoreno čuli su i učenici. Za njegov neprimjeren istup škola je doznala nakon što je dobila upit od novinara Indexa, kojeg je zanimalo je li takav način držanja nastave vjeronauka uobičajen u toj školi.

– Kada smo dobili upit novinara, pozvali smo Bagarića te smo ga upitali je li točno to što piše u novinarskom upitu. Potvrdio je da je to kazao, no naveo je da nije razgovarao s učenicima, već s osobnom asistenticom jednog učenika. Objašnjavao je da je taj dan bila presuda Praljku i da je zbog toga imao emocionalni naboj. Bila sam zgrožena pa ga nisam ispitivala o detaljima, rekla sam mu da ću trebati pisano očitovanje. No on se sljedeći dan nije pojavio na nastavi, a nije ni opravdao izostanak. Pisano očitovanje ni ja ni škola nismo dobili, a ja sam pokrenula postupak izvanrednog otkaza Bagariću – kazala je tijekom istrage Ljiljana Klingor, ravnateljica škole.