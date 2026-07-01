Užas kod Varaždina: Muškarac (71) poginuo nakon pada s traktora

SUĐENJE BIVŠEM MINISTRU

Svjedok tvrdi da je izvlačio Banožića iz terenca: Tog vozača kamiona tamo nije bilo, nisam ga vidio

- Dok smo išli kući stalno mi se vrtjelo po glavi kako je došlo do prometne u kojoj je smrtno stradao jedan čovjek, a policija kaže da im mi nismo potrebni, a mi smo tamo prvi bili, kad smo došli nije bilo ama baš nikoga - ispričao je svjedok, a kasnije kada je otišao u kafić na kavu je saznao da je u nesreći sudjelovao ministar obrane Banožić.