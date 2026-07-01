Užas kod Varaždina: Muškarac (71) poginuo nakon pada s traktora

U Ulici Đure Kuhara u Sračincu pokraj Varaždina jučer je u 6.15 sati nesretnim slučajem smrtno stradao 71-godišnji muškarac. - Upravljao je traktorom na koji je bila priključena roto-kosa, malčer, krećući se u smjeru Novoveške ulice. U jednom je trenutku iz neutvrđenih razloga skrenuo ulijevo na suprotnu prometnu traku, a potom kotačima naletio na rubni kamen. Traktor se nakon naleta nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane traktora pao pod prednji lijevi kotač i smrtno stradao - izvijestila je danas PU varaždinska.
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