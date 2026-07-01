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STRAVIČNA NESREĆA

Užas kod Varaždina: Muškarac (71) poginuo nakon pada s traktora

Kaptol: U šumi iznad mjesta Golo Brdo u slijetanju traktora poginuli otac i sin
Ivica Galovic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
01.07.2026.
u 10:49

Traktor se nakon naleta nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane traktora pao pod prednji lijevi kotač i smrtno stradao

U Ulici Đure Kuhara u Sračincu pokraj Varaždina jučer je u 6.15 sati nesretnim slučajem smrtno stradao 71-godišnji muškarac. - Upravljao je traktorom na koji je bila priključena roto-kosa, malčer, krećući se u smjeru Novoveške ulice. U jednom je trenutku iz neutvrđenih razloga skrenuo ulijevo na suprotnu prometnu traku, a potom kotačima naletio na rubni kamen. Traktor se nakon naleta nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane traktora pao pod prednji lijevi kotač i smrtno stradao - izvijestila je danas PU varaždinska.

Ključne riječi
traktor tragedija

Komentara 1

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PO
potepuh
11:23 01.07.2026.

Ručni gas na traktorima treba biti blokiran ako traktorista ne sjedi u vozilu.

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