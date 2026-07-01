Penjač 30 godina ležao zaleđen na Mount Everestu, sada je DNK analizom konačno otkriven njegov identitet

Identitet nepoznatog penjača na Mount Everestu, koji je desetljećima bio poznat samo kao "Green Boots", konačno je otkriven nakon 30 godina. Tijelo penjača godinama je bilo sablasni orijentir na najvišoj planini svijeta, zaleđeno u ledu nakon što je muškarac ondje izgubio život. Nadimak "Green Boots" dobio je zbog upečatljivih zelenih planinarskih čizama, koje su ostale vidljive iz snijega i leda. Zahvaljujući usporedbi DNK, sada je utvrđeno da je riječ o 47-godišnjem indijskom penjaču Dorjeu Morupu. Protekla tri desetljeća mnogi su planinari vjerovali da tijelo pripada drugom indijskom penjaču, 28-godišnjem Tsewangu Paljoru. Indo-tibetanska granična policija, ITBP, potvrdila je Dorjeov identitet uoči pokušaja izvlačenja njegovih posmrtnih ostataka iz zloglasne "zone smrti". Tijelo se trenutačno nalazi zaleđeno na visini većoj od 8000 metara.

Dužnosnici planiraju angažirati visokogorski spasilački tim koji bi kasnije ovoga ljeta trebao pokušati provesti opasnu operaciju izvlačenja s tibetanske strane planine. Morup je bio dio šesteročlane ekspedicije ITBP-a koja je 10. svibnja 1996. pokušala osvojiti Everest preko sjeverne strane. No, kada je tim u blizini vrha zahvatila snažna mećava, trojica penjača odlučila su se vratiti. Dorje je, međutim, nastavio uspon zajedno s Tsewangom Paljorom i Tsewangom Samanlom. Sva trojica kasnije su poginula na planini, a iste je godine u poznatoj katastrofi na Everestu život izgubilo još osmero penjača, piše The Sun. Prema zapisima ekspedicije, trojica penjača javila su se voditelju tima oko 15.45 sati po nepalskom vremenu i izvijestila da su stigli do vrha. No kasniji izvještaji upućivali su na to da je slaba vidljivost mogla otežati potvrdu njihove točne lokacije. Zbog toga se pojavila mogućnost da su zapravo ostali oko 130 metara ispod snježne kape vrha.

Ubrzo su se vremenski uvjeti naglo pogoršali. Planinom su harali zastrašujući vjetrovi, temperature su se strmoglavile, a vidljivost se smanjila gotovo na nulu. Članovi ekspedicije koji su bili niže na planini navodno su vidjeli dvije čeone svjetiljke iznad Drugog stepenika, na visini od oko 8500 metara. To je bio posljednji put da je trojac viđen živ jer se nikada nisu vratili u visinski kamp. Izvlačenje tijela s takvih ekstremnih visina smatra se iznimno opasnim, pa je Dorjeovo tijelo ostavljeno ondje gdje je preminuo. Snijeg i led očuvali su ga desetljećima. Njegovo tijelo nalazi se u malom udubljenju nalik špilji, sklupčano na boku, kao da je u posljednjim trenucima pokušavao pronaći zaklon od nemilosrdnih uvjeta na planini.

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Takozvana "zona smrti" na Everestu počinje iznad otprilike 7900 metara gdje manjak kisika predstavlja ogroman napor za ljudsko tijelo. U takvim uvjetima preživljavanje se pretvara u borbu iz minute u minutu. Tijelo je godinama ostalo na istom mjestu i postalo orijentir za penjače koji pokušavaju osvojiti golemi vrh. Budući da njegov identitet dugo nije bio poznat, drugi su ga penjači počeli nazivati "Green Boots", a mjesto na kojem se nalazi "Green Boots Cave". Dorjeove prepoznatljive zelene čizme učinile su njegove posmrtne ostatke odmah uočljivima te su postale jedan od najjezivijih simbola Everesta. Pokraj njega su prolazili brojni penjači na sjeveroistočnoj ruti.

Kako je broj ekspedicija na Everest rastao, "Green Boots" je postao uznemirujuća, ali praktična točka orijentacije. Penjači koji se uspinju Sjeveroistočnim grebenom znali su da dolazak do te špilje znači da su na visini od oko 8500 metara i da se približavaju završnim izazovima uspona. Mnogi se ondje nakratko zaustavljaju kako bi provjerili zalihe kisika ili se odmorili. Iskusni penjač Noel Hanna kasnije je rekao: "Teško je ne primijetiti osobu koja ondje leži".