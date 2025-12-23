Više od 60 posto Hrvata pozitivno gleda na turizam, nema straha od prosvjeda

Turistička vremena kad se u zimmer freiu iskreno radovalo svakom gostu – što je vrsta gostoljubivosti kakva se, mnogi kažu, susreće još samo u Slavoniji, Gorskom kotaru i sličnim, manje razvikanim destinacijama – iza nas su. Gužve u ljetnoj špici, preopterećene prometnice i parkirališta, manjak stambenog prostora i cijene izazivaju antipatiju kod lokalnog stanovništva diljem Mediterana, pa i kod nas. Ali, nasreću, ne u mjeri kao u Španjolskoj ili Italiji, gdje se protiv turističke najezde nerijetko i prosvjeduje. Što, pak, naši ljudi misle o turizmu, koji se često optužuje da u ljetnim mjesecima rastače lokalnu svakodnevicu, pretežu li još uvijek pozitivni utjecaji ili se nagomilalo više manjkavosti, otkrio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare ministara turizma i sporta Tonči Glavina.

– Uvjerljiva većina naših ljudi smatra da od turizma ima više prednosti nego štete – kazao je ministar i otkrio da je to jedan od nalaza najnovijeg istraživanja Instituta za turizam Tomas, o stavovima i potrošnji naših gostiju, koje se ovaj put bavi i stavovima domaćih ljudi. – Ovo istraživanje već se nekoliko godina provodi na razini cijele zemlje, trenutačno imamo samo preliminarne podatke, ali otprilike u sljedećih mjesec dana ćemo s kolegama iz Instituta za turizma detaljno prezentirati sve nalaze i pokazatelje za ovu godinu. Zasad možemo reći da više od 60 posto građana ima pozitivan pogleda na turizam – rekao je Glavina.

Čelni čovjek turističkog resora na zadnjoj press-konferenciji u ovoj godini kazao je da 2025. ide kraju s rekordnih više od 21,6 milijuna turista i približno 110 milijuna noćenja. U samom prosincu, pak, zasad se bilježi pet posto više gostiju i šest posto više noćenja u odnosu na lanjski posljednji mjesec u godini. Ministar je podsjetio i da je u toku reforma turizma koja bi trebala tzv. obiteljski smještaj svesti u održivije granice. Od 2016. naovamo broj kreveta u privatnom smještaju rastao je, naime, po 25.000 godišnje, a ove je godine trend preokrenut.

– Nešto više od 3350 poreznih obveznika prešlo je iz kratkoročnog u dugoročni najam (s iznajmljivanja turistima na podstanare) i danas u obiteljskom smještaju imamo oko 10.000 kreveta manje nego prije godinu dana. Reforma je, uz obuzdavanje bujanja te vrste smještaja, za cilj imala i poboljšanje poslovnih uvjeta i rezultati se vide. Popunjenost obiteljskog smještaja od 2018. je stalno padala, a ove godine je porasla za jedan dan i sada u prosjeku premašuje 60 dana – kazao je Glavina i podsjetio da je ona nekada dosezala i 65 dana.

Inače, obiteljski smještaj je u cjelini ove godine uspio ponoviti lanjske rezultate, hoteli su prema lani u plusu 2,4, a kampovi 2,2 posto. Što slijedi dogodine, uvelike će ovisiti o turističkim cijenama, što je ključni faktor pri odabiru destinacije za sve više europskih putnika. Jučer su i ministar turizma i direktor Hrvatske turističke zajednice još jednom ponovili poruku za domaćine da je nikad važnije biti realan s cjenovnom politikom.

– Želimo li zadržati dosadašnje rezultate, u postojeće cijene mora se ugraditi dodatna kvaliteta ili ih korigirati nadolje. Stabilizacija turističkih cijena događa se na cijelom Mediteranu, a ako mi sami to ne reguliramo, regulirat će tržište, što je definitivno lošiji scenarij – poručio je ministar Glavina, koji očekuje da će tekuća godina prihodima od stranih turista premašiti 15 milijardi eura.