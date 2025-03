Više od 50.000 bespravno sagrađenih nekretnina u Istri: 'U pet godina srušeno je 1 posto ilegalnih objekata'

Zastrašujući je podatak da je samo na području Istre oko 50.000 ilegalno sagrađenih objekata, a niču i novi. Samim time što je Istra tek djelić Hrvatske atraktivan ulagačima koji žele nekretnine na Jadranu. Rušenja bespravno sagrađenih objekata sve su češća, no aktivnosti bespravnih graditelja daleko su brže od zakona koji država mora poštovati na putu do rušenja.

Rušenje 38 bespravno sagrađenih objekata kod Umaga u ožujku samo je kap u moru problema, smatraju u IDS-u. Slike bagera i srušenih zidova možda dobro izgledaju u vijestima, ali stvarnost je daleko od toga. – Državni inspektorat u pet godina srušio je manje od 1% bespravno sagrađenih objekata u Istri. Prema procjenama imamo više od 50.000 ilegalnih objekata, a u pet godina srušeno ih je tek nešto više od 450. To je manje nego što ih nikne u jednoj sezoni! Ovim tempom, za rješavanje problema trebat će nam ni manje ni više nego 500 godina.

To nije borba protiv bespravne gradnje – to je igranje skrivača s ilegalnim investitorima, dok se naš prostor nepovratno uništava – kaže Dalibor Paus, predsjednik IDS-a. – Dok se inspektorat bavi rušenjima pred kamerama, beton i dalje niče na sve strane. Pravi problem ostaje netaknut, a to je da imamo nedovoljno inspektora uz dugotrajne procese zapletene u birokratske procedure. Gotovo dvije godine čekali smo da vladajući prihvate IDS-ovu ideju da se zaustavljanje novih bespravnih gradnji spusti na komunalne redare i kada je to konačno usvojeno, sada već više od četiri mjeseca čekamo da ministarstvo donese Pravilnik od samo šest članaka i jedne stranice teksta kako bi komunalni redari mogli primijeniti nove ovlasti – dodaje Paus te poziva Vladu i Državni inspektorat da hitno povećaju broj inspektora na terenu, ubrzaju birokraciju te daju veće ovlasti i resurse lokalnim jedinicama koje najbolje poznaju teren.

– Ako se nešto hitno ne promijeni, Istra će biti betonirana prije nego što se sruši i 5% ilegalnih građevina – upozorava Paus. U Državnom inspektoratu (DIRH) svjesni su da nemaju dovoljno inspektora. – U skladu sa starim Zakonom o građevinskoj inspekciji komunalni redari jedinica lokalne samouprave (JLS) bili su ovlašteni nadzirati građenje jednostavnih građevina i radova za koje nije potrebno ishoditi akt te druge zahvate propisane starim Zakonom. Od ukupnog broja zaprimljenih prijava u gotovo 40% slučajeva pri obavljanju prvog nadzora građevinska bi inspekcija utvrdila da nisu povrijeđeni propisi o gradnji ili se radi o nadležnosti komunalnih redara.

Po Zakonu o dopunama zakona o građevinskoj inspekciji koji je stupio na snagu 21. prosinca 2024., komunalni redar JLS-a ima ovlast samostalno postupati i donositi mjere, u smislu obustave gradnje te ostalog propisanog zakonom. Građevinska inspekcija do danas je zaprimila ukupno 19 obavijesti o izdanim rješenjima komunalnih redara o obustavi građenja. Po dvije prijave stigle su nam s područja Varaždina, Splita, Poreča, Vrsara, te 11 prijava s područja Krka, a građevinska inspekcija odredit će daljnje postupanje – pojašnjavaju iz Inspektorata. Komunalni redari, dakle, već sada svaku ilegalnu gradnju na svom terenu mogu zaustaviti ili prijaviti DIRH-u, no ne koriste te ovlasti onoliko koliko bi mogli.

U Umagu se ovih dana ruše ilegalni objekti koji imaju rješenje o rušenju već godinu dana, a vlasnici ih nisu srušili. Tamo je čak 15 inspektora, a zatvoreno je 200 gradilišta koja su u postupku koji bi mogao završiti njihovim rušenjem. – Na području Istre u zadnjih nekoliko godina obavili smo oko 3000 nadzora, a od toga je samo njih 32% bilo u redu. U gotovo 70% slučajeva radilo se o nelegalnim objektima. Pokrenuto je oko 1500 upravnih postupaka, a uklonjeno više od 450 objekata. Na razini Hrvatske uklonjeno je oko 2100 objekata. Trenutno se uklanjaju objekti s poljoprivrednog i šumskog područja. Čvrsto i ustrajno radimo na tome da to nećemo dalje dozvoljavati – kazao je državni inspektor Andrija Mikulić. U zadnje vrijeme uklanjali su objekte na području Zagrebačke, Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije te na otocima, a pod bagerima su se našle ilegalne vikendice, nelegalne betonare i kampovi. Nakon Umaga rušit će se na području Šišana i Ližnjana, a potom duž Jadrana. Riječ je o ilegalnim kampovima na otocima te objektima u južnim županijama.