Više od 30 vatrogasaca gasilo požar kod Mirca na Braču

Tijekom posljednja 24 sata vatrogasci u Splitsko-dalmatinskoj županiji imali su niz intervencija, koje su se kretale od manjih požara kontejnera u gradskim četvrtima do gašenja požara na otvorenim površinama na otoku Braču i Makarskoj rivijeri, javlja Dalmacija Danas. U Splitu su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe dvaput gasili požare smeća – prvi u subotu navečer u Gotovčevoj ulici, a drugi u ranim jutarnjim satima u Zagrebačkoj ulici. Oba požara brzo su stavljena pod kontrolu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Split također je imalo nekoliko intervencija. U 19:08 sati gasili su požar metalnog kontejnera u Ulici osmih mediteranskih igara, a nešto kasnije, u 20:25, intervenirali su u Nazorovu prilazu kako bi pomogli građanima ukloniti lopte koje su zapela na stablu.

No najzahtjevnije vatrogasne intervencije tijekom proteklog dana dogodile su se izvan Splita, osobito na otoku Braču. U mjestu Mirca u 16:30 buknuo je požar otvorenog prostora, na koji su odmah upućena vatrogasna društva iz Supetra, Pučišća, Milne, Bola i Selaca – više od trideset vatrogasaca bilo je angažirano u gašenju. Požar je lokaliziran u 17:21, a izgorjelo je oko 1,25 hektara borove šume, makije i niskog raslinja. U 15:39 izbio je još jedan požar u predjelu Garma kod Podgore, gdje su planuli trava i nisko raslinje uz cestu. Zajedničkom akcijom vatrogasaca iz DVD-a Podgora, Tučepi i JVP-a Makarska, požar je ugašen do 16 sati, čime je spriječeno njegovo širenje. Ranije tog jutra, oko 9:40, vatrogasci su intervenirali i u Trogiru, gdje je na području Rimskog puta gorjela livada površine 80 četvornih metara. Požar su do 10:09 sati ugasili pripadnici JVP-a i DVD-a Trogir. Iako su suho vrijeme i pojačan vjetar otežavali gašenje, svi požari su uspješno stavljeni pod kontrolu na vrijeme. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, izbjegnute su ozljede i veća materijalna šteta.

Jedan od većih požara danas izbio je u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu. Požar otvorenog prostora proširio se na šumu i raslinje, potvrdili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije. Na terenu je angažirano oko 25 vatrogasaca sa sedam vozila, a gašenje požara još uvijek je u tijeku. U akciji sudjeluju vatrogasci iz Trogira, Kaštela i Slatina. Vatrogasci intenzivno rade na obuzdavanju požara i sprječavanju njegovog daljnjeg širenja. Za sada nema informacija o ugroženosti ljudi ili objekata, javlja Dalmacija Danas.