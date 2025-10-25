Liječnici upozoravaju na sezonu gripe koja hrli prema Europi: 'Sve ovisi o tri faktora'

Teško je predvidjeti koliko će ozbiljna sezona gripe biti svake godine, no stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da bi mogla biti oštra u Europi zbog niskih stopa cijepljenja i ranih signala iz dalekih zemalja poput Japana i Australije. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), koji prati aktivnost gripe u Europskoj uniji, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, sredinom listopada broj pacijenata s respiratornim simptomima sličnim gripi ostaje nizak, ali se povećava u većini zemalja, što je očekivano za ovo doba godine, piše Euronews.

Sezona gripe u Europi obično traje od sredine studenog do kraja svibnja, no sezonski obrasci mogli su se promijeniti od pandemije COVID-19. Nakon kraće nego inače gripe u sezoni 2023.-2024., prošla sezona bila je neobično velika, rekao je Colin Russell, profesor na Medicinskom centru Sveučilišta u Amsterdamu i predsjednik Europske znanstvene radne skupine za gripu (ESWI), za Euronews.

Prema podacima ECDC-a, jedanaest zemalja sada prijavljuje sporadičnu aktivnost gripe. U Velikoj Britaniji zdravstvene vlasti upozoravaju da razine gripe već rastu, posebno među djecom. – Ovo je doba godine kada sve počinje – rekla je dr. Anna Odone, direktorica Škole javnog zdravstva Sveučilišta u Pavi u Italiji, za Euronews Health.

A. Odone je objasnila da će težina sezone u svakoj zemlji ovisiti o tri faktora: broju ranjivih osoba, soju virusa koji se širi te godine i okolišu. Na primjer, ako zima bude duga i hladna, ljudi će više vremena provoditi u zatvorenom, što virusu omogućava lakše širenje.

Zdravstveni stručnjaci sada prate znakove ranih izbijanja gripe u mjestima gdje ljudi dolaze u bliski kontakt – poput škola, domova za starije osobe i zatvora – kako bi odredili kada sezona gripe zapravo počinje. To može varirati ovisno o zemlji. Također se prati koji sojevi gripe se pojavljuju. Prošle godine glavni sojevi u većem dijelu Europe bili su H1 i H3 gripe A, zajedno s gripom B/Victoria.

Dijelovi svijeta mogli bi dati neke tragove. U Australiji i Novom Zelandu soj gripe A, nazvan H3N2, značajno se širio posljednja dva mjeseca. U Japanu je početkom ovog mjeseca proglašena epidemija gripe, oko pet tjedana ranije nego što sezona gripe obično počinje. Međutim, još je prerano sa sigurnošću reći koji će sojevi dominirati u Europi ove godine.

"Trenutno smo u fazi čekanja i promatranja", rekao je Russell. Iako gripa obično ne izaziva ozbiljne zdravstvene probleme kod mladih i zdravih osoba, ona predstavlja stalnu prijetnju tijekom hladnijih mjeseci, uz druge respiratorne bolesti poput respiratornog sincicijskog virusa (RSV), upale pluća i COVID-19.

Svake zime do jednan od pet Europljana zarazi se gripom, a ona je povezana s oko 27.600 smrtnih slučajeva godišnje u EU. Cijepljenje prije početka sezone gripe najbolji je način zaštite od virusa i smanjenja pritiska na bolnice. Cjepivo se svake godine ažurira jer zaštita slabi s vremenom, vjerojatno zbog kombinacije opadajuće imunosti i evolucije virusa gripe.

No stope cijepljenja u Europi su u posljednjim godinama niske, kako za gripu, tako i za rutinska dječja cjepiva, što je glasnogovornik ECDC-a opisao kao uzrok za zabrinutost. Ciljana pokrivenost cijepljenjem protiv gripe u EU je 75%, no u prošloj sezoni većina zemalja prijavila je pokrivenost „znatno ispod“ 50%, prema podacima ECDC-a. Najviše stope zabilježene su u Danskoj (76%), Irskoj (75%), Portugalu (71%) i Švedskoj (68%).

– Imunizacija ima društvene i političke konotacije… tako da nije lako postići visoke stope pokrivenosti, a to nam je potrebno za kontrolu gripe – rekla je A. Odone. Glasnogovornik ECDC-a rekao je za Euronews da lokalni dužnosnici trebaju raditi na "jačanju povjerenja javnosti, poboljšanju pristupa i osiguravanju da roditelji i skrbnici budu dobro informirani o važnosti pravovremenog cijepljenja“.

Stručnjaci za zdravlje kažu da je cijepljenje posebno važno za rizične skupine, uključujući osobe s određenim kroničnim stanjima, trudnice, djecu od šest mjeseci do pet godina, starije odrasle osobe i zdravstvene djelatnike. Većina zemalja izdaje posebne smjernice za ove rizične skupine.

Russell je rekao da bi se ove osobe trebale cijepiti što bliže početku sezone gripe i ne čekati dok virus već široko ne kruži. Potrebno je oko dva tjedna nakon cijepljenja da tijelo razvije zaštitu protiv gripe. Iako početak sezone gripe u Europi može varirati ovisno o lokaciji.