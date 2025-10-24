Liječnik je otkrio: Ovih pet stvari otkrivaju starite li brže nego što mislite
Mnogi se ljudi osjećaju mlađe nego što doista jesu. Puni su energije, životne radosti i duha koji prkosi kalendaru. Ipak, bez obzira na to kako se osjećamo iznutra, tijelo često pokazuje drugačiju priču. Znanstvenici upozoravaju da neki pojedinci stare brže nego što bi trebali, a određeni fizički i mentalni pokazatelji mogu otkriti ubrzano starenje. Losioni i napitci ili poneki estetski tretman ljepote, priča su stara kao i vrijeme kada je u pitanju pokušaj vraćanja godina unatrag i djeluju samo na površini.
Svi već znaju da je ključ dugovječnosti zdravi način života koji se sastoji od uravnotežene prehrane, redovite tjelovježbe i izbjegavanja nekih loših navika poput pušenja i prekomjernog konzumiranja alkohola. No, jedan je liječnik otkrio pet znakova upozorenja koje ne biste trebali ignorirati, piše Unilad. Dr. Mitch Ghen, specijalist za anti-aging i holističku medicinu, je rekao da je većina znakova povezana s fizičkim kretanjem.
Vrijeme oporavka od bolesti: Ako vaš imunološki sustav počinje slabiti, mogli biste patiti od duljih bolesti i ponavljajućih infekcija. Dr. Ghen je objasnio da je ključni pokazatelj zdravlja oporavak od virusa i to unutar 10 dana. Osim što se često osjećate iscrpljeno, jedan od načina da provjerite imate li možda upornu upalu jest da pogledate u usta. "Provjerite svoje desni. Ne bi smjeli krvariti niti biti upaljeni prilikom redovitog čišćenja koncem ili četkanja zubi", rekao je liječnik te je savjetovao smanjenje upale uz pomoć prirodnih spojeva, kurkumina i EGCG-a, koji se nalaze u kurkumi i zelenom čaju.
Snaga stiska: "Jača snaga stiska povezana je s boljom mišićnom masom, kardiovaskularnim zdravljem i dugovječnošću", rekao je dr. Ghen. No kako starimo, tako smo skloni slabljenju i gubitku mišićne snage. Međutim, ne morate brinuti jer snagu stiska možete jednostavno izmjeriti u liječničkoj ordinaciji uz pomoć dinamometra. Postupak traje samo nekoliko sekundi, ali može biti poprilično zahtjevan. Alternativno, svoju snagu možete testirati i kod kuće uz pomoć obične teniske loptice, stisnite je što jače možete, ili tako da ocijedite mokru krpu. Liječnike je rekao da bi bilo kakvi znakovi bolova u zglobovima, ukočenosti ili slabosti mišića trebali biti upozorenje da vaš mišićni sustav stari.
Hormoni i libido: Kako starimo, tako razina naših hormona prirodno opada i može proći kroz nekoliko razdoblja prilagodbe tijekom kojih se možete osjećati pomalo loše s promjenama raspoloženja, valunzima, mentalnom maglom ili čak gubitkom kose i problemima sa spavanjem. Nizak libido također je podmukli znak, posebno za žene koje prolaze kroz menopauzu. Terapija testosteronom može koristiti i muškarcima i ženama u tom pogledu, kao i pregnenolon i dodaci prehrani s DHEA-om jer, kako je rekao dr. Ghen, oni održavaju hormone na mladenačkoj razini.
Zaboravnost: Osjećaj veće zbunjenosti ili zaboravnosti nego inače, ili možda otežana koncentracija, još je jedan znak starenja. U ozbiljnijem slučaju, mogu se pojaviti i promjene u vašoj osobnosti, što sve sugerira da vam kognitivna funkcija opada. Dobra vijest je da se mozak može trenirati i jačati baš kao i svaki drugi mišić. Liječnik je savjetovao da nastavite izazivati svoj mozak mentalnim igrama ili zadacima te da date prioritet snu što uključuje zamračenje spavaće sobe, ne nošenje mobitela sa sobom u krevet, isključivanje interneta i izbjegavanje lijekova za spavanje.
Vježbanje: Održavanje kondicije od najveće je važnosti za vaše zdravlje, a stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta vježbanja umjerenog intenziteta svaki tjedan i da se barem dva dana tjedno posvetite jačanju mišića. Ako često osjećate vrtoglavicu ili ostajete bez daha nakon vrlo malo aktivnosti, to bi mogao biti znak da vaše srce ima poteškoća s pumpanjem krvi jednako učinkovito kao prije.