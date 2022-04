Vijećnik koji je prijavljivao Pinjuha: Da su ga zatvorili 2019., ne bi napravio nova nedjela

Uhićen je načelnik Općine Čeminac Zlatko Pinjuh, za kojega se godinama vežu razne kontroverze, a policija je privela i sinove mu Marka, inače općinskog komunalnog redara, te Ivana, kao i Pinjuhovu nevjenčanu suprugu Mirtu Dorić. Njezin knjigovodstveni servis, poznato je, vodi knjigovodstvo Općine Čeminac posljednjih sedam godina. Uz njih, uhićena je i Valentina Lovrić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica u Čemincu.

Riječ je o akciji PNUSKOK-a i USKOK-a, koji su u četvrtak tek kratko priopćili kako se "provode uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela protiv pravosuđa". – Možemo potvrditi da je uhićen i načelnik jedne općine – izvijestili su iz USKOK-a.

Uhićen načelnik Čeminca Zlatko Pinjuh i njegovi sinovi

No, neslužbeno doznajemo da su u pitanju nenamjensko trošenje općinskog novca i sprečavanje dokazivanja.

A od ranoga jutra istražitelji su "češljali" općinske prostorije u Čemincu, Pinjuhovu kuću u susjednom Grabovcu, kao i knjigovodstveni servis Mirte Dorić u Osijeku.

Suđenje još nije počelo

Ime Zlatka Pinjuha godinama se već pojavljuje u medijima zbog niza optužbi za malverzacije s općinskim novcem. Podsjetimo, USKOK je još lani u siječnju podignuo optužnicu protiv njega, a tereti ga se da je sa sinovima Markom i Ivanom te Marijom Kraljem, čelnikom Općinskog vijeća Čeminca, zatim Josipom Crnčanom, višim referentom za komunalnu infrastrukturu u Općini, te Markom Drmićem, direktorom općinske tvrtke Komunalno, oštetio općinsku blagajnu za 231.217 kuna te firmu Komunalno za 28.535 kuna.

Predmet te optužnice su i dvije odluke koje su svojedobno šokirale javnost, a riječ je o subvencioniranju stambenih kredita mještanima, što su koristili i on i sinovi mu, zatim o sufinanciranju troškova prijevoza učenika i studenata, s čime je opet bio povezan jedan njegov sin. Suđenje još nije počelo, zbog niza odgoda.

Najnovija akcija je, najvjerojatnije, nastavak tog već započetog procesa. Jer, u međuvremenu su protiv Pinjuha podignute nove kaznene prijave.

– Ne znam što su izdvojili za novi postupak od svega što sam prijavio, a prijavio sam puno toga i argumentirao dokazima, i to još od ljeta 2019., odnosno nakon prvog USKOK-ova dolaska. Da su ga tada zatvorili, ne bi počinio nova nedjela – započinje Matko Perković, općinski vijećnik HDSSB-a.

Za cestu do imanja 140.000 kn

– Prijavio sam da je svom sinu isplatio 140.000 kuna na ime izgradnje ceste do njihova obiteljskog imanja 2007., kada je taj dječak imao 15 godina, kao i da je po istoj osnovi isplatio 65.000 kuna svojoj obitelji za provođenje struje do kuće. I najbitnije, prijavio sam ga za protuzakonita rješenja o enormnoj komunalnoj naknadi i protuzakonite ovrhe na temelju tih istih rješenja, a tu je birao samo ljude koji nisu njegovi istomišljenici. Prijavio sam i protuzakonito zapošljavanje u vrtiću, kako ravnateljice Valentine Lovrić tako i njegova sina Ivana kao zdravstvenog djelatnika mimo natječaja. Prijavio sam ravnateljicu Lovrić i načelnika Pinjuha zbog protuzakonite subvencije za kupnju njezina stana u Osijeku. Prijavio sam ga i zbog neplaćanja vijećničkih naknada oporbenim vijećnicima. Za sve to postoje dokumenti – tvrdi Perković.